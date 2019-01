La rusa Lukoil, proveedor de productos para Pdvsa, congeló su contrato con la estatal venezolana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lukoil, uno de los principales proveedores de productos petrolíferos de PdVSA, congeló este martes su contrato con Venezuela. La corporación con sede en Moscú no está preparada para el riesgo que significa estar vetados del sistema financiero estadounidense por Maduro.

La información fue publicada a través de la cuenta en la red social Twitter de Anatoly Kurmanaev, corresponsal para Rusia de Wall Street Journal.

Lukoil es uno de entre media docena de comerciantes de petróleo que cortaron o suspendieron contratos con Pdvsa hoy, según los comerciantes y un funcionario de suministro de PDVSA. Esto amenaza con dejar la empresa sin gasolina y diluyente para mover su crudo.

La carrera a está ahora es copiar los esquemas de venta de petróleo utilizados por Irán, pero la capacidad técnica de Pdvsa es baja. Los comerciantes de petróleo como Lukoil pueden reanudar los suministros, pero necesitan garantías contra las sanciones y las primas de precios.

Russia’s Lukoil, one of PdVSA’s main suppliers of oil products, froze its contract with Venezuela today. Moscow Corp. not prepared to risk ban from U.S. financial system for Maduro.

— Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) 29 de enero de 2019