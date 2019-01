Tras reunión con Vecchio y Borges, Pence reitera compromiso de EEUU con Guaidó y elecciones libres

El vicepresidente de los EEUU, Mike Pence, se reunió con el encargado de negocios de Venezuela en dicho país, Carlos Vecchio, así como también con el embajador ante el Grupo de Lima, Julio Borges, David Smolansky y David Smolansky.

“Honrado de darle la bienvenida @CarlosVecchio, @JulioBorges y líderes del gobierno libre de Venezuela a la Casa Blanca”, comentó Pence. Enfatizó que “Estados Unidos se mantiene firme con la Asamblea Nacional de Venezuela y el gobierno de presidente Juan Guaidó”.

Finalmente, el vicepresidente de EEUU reiteró que. “Nos comprometemos a que se restablezca la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas”.

Honored to welcome Amb. @CarlosVecchio, @JulioBorges & leaders of the free gov't of Venezuela to @WhiteHouse. The US strongly stands w/ the Venezuelan Nat'l Assembly & the gov't of Pres @Jguaido. We are committed to seeing democracy restored to VZ through free & fair elections. pic.twitter.com/bFSjSrMTsy

— Vice President Mike Pence (@VP) January 30, 2019