Bolton se reúne con directiva de Citgo para asegurarse que los recursos de Venezuela no sean robados

El asesor en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el encargado para Latinoamérica y el Caribe, Mauricio Claver-Carone, se reunieron este miércoles 30 de enero con la directiva de Citgo, la refinería venezolana en EEUU.

lapatilla.com

“Los Estados Unidos continúan trabajando para asegurarse de que los beneficios económicos de los recursos de Venezuela no sean robados por Maduro y sus amigos”, comentó el vocero adscrito a la Casa Blanca en Twitter.

Bolton calificó tal reunión con los miembros del equipo ejecutivo de Citgo como “muy productiva”.

El pasado 28 de enero, el Departamento del Tesoro norteamericano informó que las cuentas bancarias del Estado y del Banco Central venezolanos en EEUU, pasarían a ser manejadas por el presidente encargado Juan Guaidó.



The United States is continuing to work to make sure that the economic benefits of Venezuela’s resources are not pilfered by Maduro and his cronies. Very productive meeting this afternoon with members of the CITGO executive team. pic.twitter.com/GBPX1s1drN

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019