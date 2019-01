Marco Rubio dice que la única negociación en Venezuela es la salida de Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador estadounidense Marco Rubio insiste en que Nicolás Maduro ha utilizado repetidamente negociaciones en el pasado para comprar tiempo, pero -a su juicio- la suerte no lo acompañará más.

Por Lisbeth Piñeros / lapatilla.com

“Maduro ha utilizado repetidamente negociaciones en el pasado para comprar tiempo hasta que la presión sobre él disminuye”, expresó Rubio en su cuenta oficial en la red social Twitter, haciendo referencia a una publicación del diario Miami Herald.

“La única negociación que tiene que suceder ahora es sobre su salida del poder así que Venezuela puede reclamar su democracia y orden constitucional”, agregó.

Maduro has repeatedly used negotiations in the past to buy time until pressure on him subsides.

The only negotiation that needs to happen now is over his departure from power so #Venezuela can reclaim it’s democracy & constitutional order. https://t.co/VR07Jc84hS

— Marco Rubio (@marcorubio) January 30, 2019