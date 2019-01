Bolton le desea a Maduro una “larga y tranquila” jubilación lejos de Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Asesor Nacional de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, expresó sus deseos para Maduro y sus asesores sobre una jubilación “larga y tranquila”, pero lejos de Venezuela, de tal manera que aproveche la amnistía del presidente encargado del país Juan Guaidó.

lapatilla.com

Bolton aseguró que mientras más rápido Maduro se aleje del poder, será mejor.

“Deseo a Nicolás Maduro y a sus mejores asesores una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Deberían aprovecharse de la amnistía del Presidente Guaidó y seguir adelante. Cuanto antes mejor”, fue el mensaje de Bolton en la red social Twitter.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 31, 2019