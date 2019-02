Bolton envía duro mensaje al Faes: Aterrorizan niños, aprovechen amnistía del presidente Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, John Bolton, vuelve nuevamente a enviar un duro mensaje, esta vez a los organismos de “seguridad” de Nicolás Maduro, las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.

A través de su usuario en la red social Twitter @ambjohnbolton, Bolton, calificó de “matones” al cuerpo armado y afirmó que han estado “aterrorizado a niños inocentes en toda Venezuela”.

Pensando en los jóvenes que han sido detenidos, Bolton también se refirió directamente al amedrentamiento sufrido este jueves 31 de enero en la residencia del presidente encargado Juan Guaidó, donde se encontraba su pequeña hija: “Incluyendo a la hija del Presidente Juan Guaidó”.

Advirtió el consejero que “Todos los servicios venezolanos deben aprovechar esta oportunidad para aceptar la oferta de Amnistía del Presidente Guaidó y reconocer al gobierno legítimo”.

Maduro’s FAES thugs have terrorized innocent children across Venezuela, including the daughter of President Juan Guaido today. All Venezuelan services must take this opportunity to accept President Guaido’s offer of amnesty and recognize the legitimate government. https://t.co/J6IUTn2MhO

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 1 de febrero de 2019