La refinería Citgo, atrapada en medio de agitación política venezolana

Citgo Petroleum Corp, la octava refinería más grande de Estados Unidos y principal activo extranjero de Venezuela, está en medio de un tira y afloja en momentos en que el gobierno de Donald Trump intenta usar a la empresa como palanca para presionar a Nicolás Maduro.

Tras la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a la industria petrolera venezolana esta semana, ambas partes se han volcado de manera agresiva para tener el control de Citgo, que tiene centenarias raíces en Estados Unidos pero ha sido propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela (PVDSA) durante tres décadas.

Washington, junto a varios países occidentales, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en medio de una crisis económica que ha llevado a millones de personas a huir de la nación sudamericana. Maduro fue “reelegido” en mayo pasado en unos comicios ampliamente considerados fraudulentos.

Mientras Guaidó trabajaba esta semana con Washington para arrebatar el control de la compañía, el régimen de Maduro ordenó a decenas de empleados expatriados que trabajan para Citgo Petroleum Corp en Estados Unidos que vuelvan a Caracas a fines de febrero, dijeron fuentes familiarizadas con el tema.

A principios de la semana, Citgo envió un equipo de ejecutivos a Washington en medio de los esfuerzos de Guaidó y el gobierno de Estados Unidos para nombrar un nuevo directorio para Citgo, dijeron las fuentes. PDVSA también ha dicho que explorará la vía legal para bloquear una toma de control de Citgo.

El miércoles, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, tuiteó fotos que confirmaron la reunión con ejecutivos de Citgo. “Estados Unidos continúa trabajando para asegurarse de que Maduro y sus amigos no aprovechen los beneficios económicos de los recursos de Venezuela”, escribió.

The United States is continuing to work to make sure that the economic benefits of Venezuela’s resources are not pilfered by Maduro and his cronies. Very productive meeting this afternoon with members of the CITGO executive team. pic.twitter.com/GBPX1s1drN

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019