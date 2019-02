Bolton acusa a Maduro de robarse el oro venezolano para pagar mercenarios rusos

El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton insinuó este viernes que Nicolás Maduro está robando los recursos del pueblo venezolano, a través de las reservas de oro, para pagar una intervención rusa.

lapatilla.com

Bolton destacó que Maduro además de requerir el apoyo de mercenarios extranjeros para mantener los hilos restantes de una dictadura fallida, está utilizado aviones privados para llevar cargamentos de oro a otras naciones.

Not only does Maduro require foreign paramilitary support to keep remaining threads of a failed dictatorship, but reports show he is flying out Venezuelan assets by the plane full. Is he stealing resources from the people to pay for Russian intervention? https://t.co/tGPrqUcWOp

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 1, 2019