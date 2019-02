Caiga quien caiga | Vienen por los medios de comunicación, por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

No le queda de otra a Nicolás. Arrinconado, atemorizado como anda, ha decidido detener las informaciones de la prensa. Bloquear medios web, gran fuente de información popular, censurar la tv y la radio pública, la prensa escrita a través de la restricción del papel no fue suficiente. Asesores aconsejan aplicar la mordaza completa. Si algo ha sido permanente en contra de esta dictadura totalitaria, es la denuncia a través de los medios tradicionales y las redes. En el pasado, mientras muchos políticos opositores hicieron mutis, negociaron, dialogaron o que se yo, los medios se mantuvieron firmes en contra de Nicolás. No todos evidentemente y asumiendo algunos las culpas, por la hechura en la creación en 1992 de Hugo Chávez.

Recientemente y sin mayor explicación cerraron dos televisoras en el Zulia, GLOBALTV y AVENTURATV. La segunda es propiedad de un sector del chavismo vinculado a Arias, hasta donde yo tengo conocimiento. A Globaltv tienen tiempo castigándolo, impidieron que saliera a través de las cableras. La medida actual solo aumenta su crisis, esperanzados en los cambios nacionales inminentes.

La primera y permanente víctima de las dictaduras y gobiernos represivos, es la prensa, los comunicadores, analistas, columnistas y hoy con las nuevas tecnologías de la información, los temores aumentan, para ellos informar, opinar, expresar una crítica, es un delito

POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS…

Nicolás ha decidido no irse por las malas, sino hacer público lo que siempre ha practicado este gobierno: la represión, la persecución, la amenaza. No se puede ir por las buenas, quien no cree en la justicia, en el respeto, no posee valores cristianos porque esos son de hogar y él no lo tuvo. Su educación, su juventud estuvo signada por lo inadecuado. “Patotas”, agresiones. Informaciones serias lo ubican como “guardaespalda” a destajo, a precios del mejor postor, hasta que encontró a la mujer que lo enseño a vestir y le inculcó la política. Igual el caso del Mazazo. El resentimiento. El odio hacía su propia vida, a su desarrollo, los impulso. Nunca hubo espíritu de justicia ni de amor por la libertad, el orden. Fidel y Chávez los terminó de enfermar.

PLAN LIBERTAD

No representa un peligro como el mencionado por muchos. Hoy la tecnología permite quirúrgicamente actuar, minimizando los daños a civiles. EL gobierno ha creado confusión y alarma ante las acciones que se le avecinan. Militares venezolanos por no hacer cumplir la constitución, serán los únicos responsables.

EL RAYÓN DE Tabaré Vásquez del URUGUAY

Ha permanecido al lado de Maduro y se empiezan a conocer las razones de su “apoyo”. No son razones ni jurídicas ni morales. Es simple interés. A través de un hijo ha realizado múltiples negocios con el oficialismo en Venezuela. Por ello se negaron a formar parte del Grupo de Lima en agosto del 2017. Han callado todos los abusos y violaciones del chavismo durante 20 años. Refiere un portal de investigación que Javier Vásquez, segundo de los hijos del Presidente Uruguayo, ha recibido “jugosos” pagos como asesor. Desde el 2005 ha permanecido esa relación. Pareciera que “Oveja Negra” (Pepe Mujica) se cansó de la alcahuetería y le recomendó a Nicolás, hacer elecciones generales. Maduro se molestó y al parecer canceló los pagos. Otra bella mujer uruguaya también cobra altas sumas, por servicios corporativos. No sabemos de qué naturaleza.

AMENAZA ESPAÑOLA

En el berrinche de Maduro contra España, al parecer, salieron a relucir a través de una llamada, los conocidos pagos a Podemos y otras figuras socialistas. Me comentan tras bastidores, la decidida postura de una persona cercana, a la primera combatiente, dispuesto a señalar que el actual Jefe de Gobierno también habría sido beneficiado y por ello fue la mayor rabia de Nicolás. Dinero perdido según muchos y que no se puede reclamar su devolución, dada su causa contraria a derecho y Olé.

ELIAS JAUA, SIN SORPRESAS SU POSTURA

En el programa del canal de Gorrín Vladimir a la 1 expreso: “ningún político debe exponer al país a una guerra por mantener su dirigencia”. A su vez, señaló que la realidad es que hay un Gobierno “electo y juramentado”. Agregó que se debe “evitar una invasión en el marco de la dignidad nacional que queremos sin entregar nuestra independencia”. La cabra siempre “tira pal monte”. Igual postura de Rodrigo Cabezas. Jaua aunque no esté con Maduro, debe mucho de su status económico actual al gobierno.

EL RAYÓN DE LA SEMANA

Lo de la Alcaldesa de Machiques de Périja en el Zulia, Betty Zuleta. Curiosamente de religión cristiana evangélica, sin mostrar nada de ese espíritu solidario, amenaza a los pobladores que no apoyan a Maduro, con no proveerles de gasolina. Su conducta me recuerda a los fariseos, en tiempo del hijo de Dios.

LA AYUDA HUMANITARIA Viene en camino. Se preparan. Con ella viene otro cargamento de líderes de Venezuela. ¿Qué hará lo poco que queda de gobierno del régimen? ¿Impedirá el arribo de los barcos? ¿Detendrá a los líderes?

DECEPCIÓN POR UN 4F

A pesar de nuestras diferencias, siempre respete al Comandante Arias. Lo conocí desde sus tiempos en el grupo de artillería lanza cohetes múltiples José Gregorio Monagas, en el Cuartel Libertador de Maracaibo. Su último gobierno fue “tapa amarilla”, aunque comparado con el actual, parece un perfume francés. Leí un documento del Departamento de Prensa de Corpozulia donde expresa:

“…en este momento soy un soldado más para apoyar al camarada Omar Prieto en su acertada política de apoyo al gobierno nacional: En estos momentos nadie debe dudar del apoyo a nuestros Presidente Nicolás Maduro, quien lo haga debería ir preso inmediatamente por vende patria”.

Luego no me queda de otra, recojo mi opinión anterior y lamento haber guardado alguna vez, un respeto por él.

DIPUTADO WILMER AZUAJE PERSEGUIDO

Debió salir del territorio, por una orden de captura en su contra. Su historia desde que apareció en la palestra pública ha sido la misma.

Cabe destacar, que a Azuaje y González fueron acusados por la entonces gobernadora encargada del estado Barinas, Zenaida Gallardo, de promover los hechos de violencia en los primeros días de manifestación de los casi cuatro meses de protestas en contra de Nicolás Maduro en el año 2017. Además, le imputaron posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento, y resistencia a la autoridad. Azuaje y González fueron liberados el 2 de junio de 2018.

QUÉ PASARÁ CON ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES

Se habla de designar interinos, luego de restablecido el orden constitucional. Lo que no se puede es soslayar a una sociedad participante. No más G4. No debemos apresurarnos. Primero esperemos la posesión territorial del Presidente Guaido y luego el debate, la discusión. Los escenarios se discuten y es normal.

