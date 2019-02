Pence promete una Venezuela libre en ruta hacia Miami para encuentro con exiliados venezolanos

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometió el viernes que Venezuela pronto será “libre”, poco antes de reunirse en Miami con exiliados de ese país.

“Se acerca el día en que Venezuela volverá a ser libre, ¡y Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela para reclamar su #libertad!”, dijo Pence en Twitter, al anunciar que se dirigía a Florida para encontrarse con la comunidad de venezolanos, así como con los senadores por ese estado, Marco Rubio y el exgobernador Rick Scott, y el representante Mario Díaz-Balart.

On the way to Miami with @SecondLady to meet with @SenRickScott, Sen. @marcorubio, @GovRonDeSantis, Rep. @MarioDB, and Venezuelan exiles. The day is coming when Venezuela will be free once more – and the US stands with the people of Venezuela to reclaim their #libertad!

— Vice President Mike Pence (@VP) February 1, 2019