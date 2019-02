Reportan caída de meteorito en el occidente de Cuba (Fotos y Videos)

Varias explosiones se sintieron en la provincia de Pinar del Río en Cuba, al parecer provocadas por un meteorito que impactó en la zona del Valle de Viñales, según reportó la prensa local. Hasta el momento no se han reportado muertos ni heridos.

Por Mario J. Petón / El Nuevo Herald

“Sobre la 1:15 pm sentimos una gran explosión y salimos a la calle. Desde entonces la gente no para de hacerse preguntas pero no hemos escuchado ninguna información oficial sobre lo ocurrido”, dijo al filo de las dos de la tarde Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, con sede en la capital provincial.

“¿Una bomba? ¿Un avión? ¿Un derrumbe? Nadie supo a ciencia cierta qué ocurría. Las líneas telefónicas colapsaron. Hubo silencio y preocupación tras el estruendo. Minutos más tarde llegaron las primeras señales de lo ocurrido: se escucharon tres explosiones, hubo una “bola de fuego”, las paredes retumbaron, algunos vidrios quebraron y la gran mayoría de la población salió despavorida a las calles”, escribió Guerrillero, el periódico local.

Guerrillero publicó algunas imágenes de la bola de luz que se pudo apreciar en el cielo de Pinar del Río mientras el meteorito descendía. En conversación telefónica con el Nuevo Herald, periodistas de ese medio dijeron estar trabajando en el área afectada, al parecer, cerca de lo que se conoce como Mural de la Prehistoria.

