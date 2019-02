Marco Rubio a militares venezolanos: Es hora que escriban sus nombres en la historia de Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Rubio, Senador de los Estados Unidos (EEUU), por el estado de Florida, enfatizó los militares venezolanos a través de su cuenta en la red social Twitter que escriban su nombre en las páginas de la historia de Venezuela.

“A los otros oficiales militares con los que hemos estado en contacto en los últimos días, ha llegado el momento de que escribas tus nombres en las páginas de la historia de #Venezuela. La historia recordará como héroes a los que se adelantan en este momento”, dijo.

Asimismo, aseguró que los funcionarios del chavismo han enviado su familia al extranjero, y que Maduro tiene aviones de contingencia “en caso que tenga que irse”.

“Los altos funcionarios ya han enviado a la familia en el extranjero y maduro tiene aviones de contingencia en caso de que tenga que irse. Los oficiales militares se despertarán una mañana y encontrarán que se han quedado atrás. Deberías dejarlo antes de que te deje”.

To the other military officials we have been in contact with over the last few days, the time has come for you to write your names in the pages of the history of #Venezuela . History will remember as heroes those who step forward at this moment. https://t.co/DWmRxzjDkA

Top officials have already sent family abroad & Maduro has contingency planes in case he has to leave.

Military officers are going to wake up one morning & find out they have been left behind. You should leave him before he leaves you. https://t.co/0m8HUiuxm3

— Marco Rubio (@marcorubio) February 2, 2019