Emiliana Duarte: La muy normal “revolución” de Venezuela

Durante más de una década, he estado luchando contra un gobierno. Ahora estoy luchando por uno.

Por Emiliana Duarte para el New York Times | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Era una tarde soleada de viernes en una plaza del pueblo. Una agradable brisa agitaba las hojas de las palmeras que hacían sombra a las multitudes de personas que esperaban alrededor de un pequeño escenario al aire libre. El presidente se abrió paso entre la audiencia apretada, se paró ante un atril y pronunció un breve y tranquilizador discurso ante cientos de espectadores sonrientes. Luego respondió a las preguntas de los reporteros y, luego de unirse a la multitud para cantar el himno nacional, se fue.

En muchos países del mundo, esta escena sería perfectamente normal: un evento de campaña, tal vez, o la dedicación de un memorial. Pero esto es Venezuela y este fue Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional, quien prestó juramento como presidente interino el 23 de enero en un desafío directo al presidente Nicolás Maduro, el hombre que representa la normalidad de que los venezolanos están tan horriblemente acostumbrados.

En Venezuela, no es normal que los funcionarios gubernamentales de alto rango hablen en público. Cuando lo hacen, por lo general se trata de eventos de campaña altamente coreografiados con gran seguridad, donde los empleados públicos se ven obligados a asistir vestidos de rojo. Las conferencias de prensa son asuntos sombríos, que se celebran en el Palacio de Miraflores ante periodistas seleccionados que rara vez pueden hacer preguntas, y que, por el contrario, deben sentarse durante horas de retórica belicosa que todos los canales de televisión y estaciones de radio venezolanas están obligados a transmitir. Cada vez que se anuncia un mitin de la oposición, la ciudad se despierta ante bloqueos militares fuertemente fortificados, tanques blindados y escuadrones de policías con equipos antidisturbios que eventualmente dispersan a la multitud con gas lacrimógeno y perdigones de goma, o, últimamente, disparos. La última vez que traté de preguntarle a un soldado por qué nos disparaban, me empujaron.

Lo normal es vivir en un país del que nos hacen sentir que no somos parte, bajo un gobierno que nos hace saber que no somos bienvenidos. Nuestro medio habitual es confiar en las redes sociales y en YouTube, siempre que no se bloquee Internet, y en los chats de WhatsApp, si no hay un corte de energía, para averiguar el número de muertos en las últimas protestas: nunca se sabe si un ser querido fue una víctima. Aquí, es normal ser temeroso y silenciado, aunque sabemos que somos mayoría. Más que nada, lo normal es no soñar, porque estamos demasiado ocupados para sobrevivir. Hemos normalizado la indignidad y la angustia, y hemos normalizado la dictadura.

El Sr. Maduro fue reelegido para un segundo mandato en mayo pasado en una elección falsa en la que los candidatos de la oposición no pudieron postularse, y los venezolanos hambrientos fueron extorsionados por votos. Ha sofocado la disidencia y ha exigido lealtad mediante la coerción y la intimidación. Mientras tanto, nuestra economía se ha derrumbado bajo la corrupción. La hiperinflación ha hecho que los precios se dupliquen casi todas las semanas. Un cartón de huevos cuesta más que el salario mínimo mensual. Más de tres millones de personas han huido de nuestro país. Los venezolanos hemos tenido suficiente. El 23 de enero, millones de nosotros salimos a las calles de todo el país para oponernos al Sr. Maduro y para apoyar nuestra Constitución, nuestra Asamblea Nacional y nuestro nuevo presidente interino, el Sr. Guaidó.

En los días posteriores, los venezolanos han estado en suspenso, esperando a ver qué pasará después. Ha habido un aliento alentador de apoyo de la comunidad internacional. La información es escasa y poco confiable, pero tenemos la esperanza de que el Sr. Maduro abandone el palacio presidencial y podamos tener una transición pacífica hacia la democracia a través de elecciones libres y justas.

Ese viernes por la tarde, el 25 de enero, estaba lejos de lo normal; fue sencillamente surrealista. Mientras escuchaba las conversaciones del presidente interino con los reporteros, me di cuenta de que nunca había pensado en cómo sería mi vida una vez que cayera la dictadura. Pensé en mi hermano y en mi hermana, que se fueron de Venezuela hace muchos años, y por primera vez, los imaginé llegando a casa, sentados alrededor de una mesa, compartiendo una comida, discutiendo sobre la familia y el trabajo, en lugar de hablar sobre los precios en alza y los presos políticos. Pensé en lo extraño que sería no tener que recurrir a los vendedores del mercado negro para comprar alimentos y medicamentos. Reflexioné sobre el extraño concepto de un gobierno al servicio de sus ciudadanos, y no al revés.

Pero la observación más extraña es que ya no soy la oposición. Durante más de una década, he estado luchando contra un gobierno. Ahora estoy luchando por uno. Y tampoco estoy en la minoría. Millones de venezolanos se han alzado para mostrar nuestro apoyo al presidente interino, y gran parte del mundo está de nuestro lado.

Ese viernes por la tarde, después de que el señor Guaidó abandonó el escenario, me encontré con unos perfectos extraños que habían venido a Caracas para escuchar al presidente interino, y me di cuenta de que todos estábamos sonriendo incontrolablemente, compartiendo el intento de dar sentido a esta experiencia muy extraña pero muy estimulante. En ese momento, alguien a mi lado en la multitud comenzó a quejarse de cómo la cobertura de noticias de los eventos recientes mencionaba golpes de estado y una invasión militar. Aunque no puedo recordar lo que dijeron, estaba demasiado ocupada disfrutando de la normalidad de todo.

Emiliana Duarte ( @emiduarte ) es una escritora y editora radicada en Caracas.