Estados Unidos ya está transportando la ayuda humanitaria para los venezolanos, informa Bolton (FOTO)

El asesor de seguridad Nacional, John Bolton, informó que respondiendo al llamado del presidente Juan Guaidó, Estados Unidos está movilizando y transportando ayuda humanitaria para la gente de Venezuela.

En su cuenta Twitter, Bolton agregó que aplaude el arduo trabajo de USAID, el Departamento de Estado y sus socios en la preparación de suministros críticos para avanzar este fin de semana.

Guaidó anunció este sábado en una multitudinaria manifestación que en los próximos días comenzará el acopio de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia, Brasil y en una isla del Caribe.

“Aplaudo el arduo trabajo de USAID, el Departamento de Estado y sus asociados al preparar suministros críticos para movilizar este fin de semana”, indicó Bolton.

Unos 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015 en medio de una severa crisis económica, con escasez de alimentos, medicinas e hiperinflación.

Guaidó anunció también este sábado la creación de una “coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela”.

Y momentos después del tuit de Bolton, el presidente encargado respondió al mensaje del consejero estadounidense:

“Somos un nuevo gobierno, absolutamente comprometido con generar confianza. Esa confianza no solo vendrá con ayuda humanitaria sino con el rescate de Venezuela entera. ¡Nuestro país cuenta con el apoyo del mundo!”, aseguró.

Nicolás Maduro rechaza la ayuda humanitaria asegurando que daría vía a una intervención militar.

Con información de AFP

