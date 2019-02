Marco Rubio: Los militares y policía deben decidir si dejan ingresar la ayuda humanitaria o apoyan a Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, envió un mensaje a los militares y policías venezolanos sobre si permiten el ingreso de la ayuda humanitaria al país o apoyan a Nicolás Maduro en su lugar.

El parlamentario señaló en su cuenta de Twitter que los funcionarios deben ponerse del lado correcto de la democracia.

“Los militares y la policía deben decidir ahora si ayudan a que la comida y medicina llegue a los venezolanos o ayudan a Maduro en su lugar.

Los soldados y oficiales de rango no deben evitar que la colaboración llegue a sus familiares y vecinos que sufren las consecuencias de cumplir órdenes ilegítimas”, expresó.

Military & police leaders in #Venezuela must now decide to either help food & medicine reach people,or help #Maduro instead.

And rank & file soldiers & police officers do not keep food & medicine from reaching your suffering families & neighbors by following illegitimate orders. https://t.co/dM5hgmJuvP

— Marco Rubio (@marcorubio) 3 de febrero de 2019