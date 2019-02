Dinamarca reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dinamarca reconoció este lunes al presidnete encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hasta que se realicen unas elecciones libres y democráticas.

Además aplaude las declaraciones de la Unión Europea.

“Dinamarca reconoce al Presidente de la Asamblea Nacional @jguaido como Presidente interino de #Venezuela hasta que tengan lugar nuevas elecciones libres y democráticas. Aplaudir declaraciones similares de socios clave de la UE. Declaración importante de la UE subiendo #dkpol”.

Denmark recognises the President of the National Assembly @jguaido as the interim President of #Venezuela until new free and democratic elections take place. Applaud similar statements from key EU partners. Important EU statement coming up #dkpol

— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 4 de febrero de 2019