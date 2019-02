Holanda quiere libertad para Venezuela por lo que reconoce a Guaidó como presidente

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Gobierno holandés reconoció este lunes al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario encargado de Venezuela hasta la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, y se suma así a otros países de la Unión Europea (UE), entre ellos España.

En un comunicado, el ministro holandés de Exteriores, Stef Blok, explicó que, “tras la expiración del ultimátum puesto a (el presidente venezolano Nicolás) Maduro el 26 de enero” para que convocara elecciones “libres, transparentes y democráticas”, Holanda procede a cumplir con su advertencia y reconoce a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela.

Con este paso, añadió, se busca “proporcionar al pueblo venezolano su derecho constitucional” a participar en un “proceso electoral justo, libre y democrático, adaptado lo máximo posible a los estándares internacionales”.

The eight-day period to call for free democratic and transparent elections in Venezuela expired today. The Kingdom of the Netherlands recognizes @jguaido as interim-President of Venezuela. We want freedom and democracy to return to Venezuela asap. https://t.co/RCQNxbdDTu

— Stef Blok (@ministerBlok) February 4, 2019