Luxemburgo reconoce a Guaidó como presidente (E) de Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luxemburgo reconoció hoy al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente “interino” del país latinoamericano encargado de convocar elecciones, y se sumó así a otros países de la Unión Europea (UE).

“Como otros socios europeos, Luxemburgo reconoce al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino con la autoridad de implementar un proceso electoral que conduzca a elecciones presidenciales libres, justas y democráticas, de acuerdo con la Constitución venezolana”, declaró en un comunicado el ministro luxemburgués de Exteriores, Jean Asselborn.

Añadió que los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo, en los que Nicolás Maduro obtuvo la victoria y a los que no se presentó la mayoría de la oposición, no fueron “ni libres ni justos”.

“Apoyamos a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, que es el organismo democrático legítimo de Venezuela, y nos unimos a las peticiones de unas nuevas elecciones presidenciales”, insistió el político.

Asselborn también pidió “respeto por los derechos y libertades fundamentales” de la población del país sudamericano, “incluido el derecho de reunión y a la protesta pacífica”.

“La solución a la difícil situación que Venezuela está atravesando solo puede ser política y pacífica”, subrayó el ministro luxemburgués, quien también expresó su apoyo “a los esfuerzos de la comunidad internacional y a la puesta en marcha por parte de la Unión Europea del grupo de contacto internacional”, que comenzará su trabajo el próximo 7 de febrero en Montevideo. EFE

Jean #Asselborn: like most #EU partners #Luxembourg recognizes the President of the democratically elected National Assembly Juan #Guaidó as interim President of #Venezuela with the authority to implement process leading to free, fair & democratic presidential elections @jguaido

— MFA Luxembourg ?? (@MFA_Lu) 4 de febrero de 2019