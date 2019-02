¿Y si giramos a la derecha? por @joseluismonroy

Posteado en: Opinión

Hola que tal mi gente, No dejaré de insistir en el deber y la necesidad que tenemos de elegir sobre nuestra propia vida, sobre lo que queremos, cómo lo queremos y para qué lo queremos. Elegir hace la diferencia entre ser libre o no serlo, entre vivir una vida propia o vivir una vida ajena, entre ser o dejar de ser, entre la felicidad o la infelicidad, entre el crecimiento o el retroceso. Elegir es la oportunidad que se nos brinda cada día de hacer de nosotros y de nuestra vida lo que queramos que sea, elegir es el medio para materializar las ideas y los deseos; es el paso que determina quiénes somos, es la única herramienta capaz de romper con el pasado, vivir el presente y avivar la ilusión por el futuro. Elegir es la única posibilidad que tenemos de cambiar, de ser mejores, de contrarrestar los errores cometidos, de enmendar malas decisiones tomadas en el pasado… elegir te hace ser, pero, sobre todo… sentirte diferente.

Todo lo que sucede en su vida y cómo lo vive depende de lo que elige y desde el lugar que elige vivirlo. Esto último suele olvidarse a menudo, sin embargo, es fundamental saber siempre que uno sí puede elegir cómo vive cada circunstancia y cada suceso. Nunca permita que los demás tengan el poder de controlarle sus comportamientos y actitudes, usted debe ser capaz de controlarse a sí mismo y determinar cómo dirigirse en cada acontecimiento de su vida.

Y no, no es fácil, nadie ha dicho que lo sea, las elecciones se educan todos los días y uno debe educarse a sí mismo en ellas. El primer paso es conocerse y respetarse a sí mismo, apreciar y valorar sus virtudes, ser comprensivo con sus debilidades y exigente con sus compromisos.

Nadie está condenado a estar o a vivir como no desea hacerlo, pero es necesario educarse a uno mismo en la elección, para tener el valor de decir no cuando es no y decir sí cuando es sí, nada justifica la infelicidad en la que algunos viven y mucho menos la obligatoriedad de vivir siendo convicto de sus propios miedos. Créame, educarse a sí mismos para ser capaces de liberarnos y vivir de la forma que deseamos vivir… con la valentía, fortaleza y responsabilidad que trae consigo cada elección.

Por eso hoy le invito a tomarse el tiempo de meditar esa capacidad innata que posee de elegir y a poner a prueba ese poder de cambio en su vida. Nada se compara con la paz que da el saberse dueño de uno mismo. Una vez más, insisto… Que no le intimide lo que los demás puedan pensar o digan sentir, que no le mermen las amenazas de aquellos que ha desestabilizado por tomar sus propias decisiones, que no le ronde la idea de ceder en sus intenciones al capricho de los demás, el que quiera estar en su vida con respeto, que esté, el que no, que se vaya… la felicidad tiene muy pocos indispensables.

Elija, y asegúrese de que cada elección traiga consigo un razonamiento y una reflexión profunda que siempre le permita cumplir con el compromiso y las responsabilidades que conlleven, y no tema si llega el día en que no pueda elegir porque no haya más opciones, si lo que tiene delante no le convence… simplemente no lo elija, no elegir también es elegir. Y cerciórese siempre de que cada espacio de su vida que necesite de una dirección sea usted quien se la dé, porque es bien sabido que quien no elige… alguien más elegirá por él. Pero estoy seguro que pronto tendrá que elegir en nuestro país, aunque ya la mayoría decidió ser libre, lo venezolanos queremos libertad, y la vamos a lograr pero necesariamente tendremos que elegir quien gobernara este país, yo pienso que se debe pensar por quien se votara pronto les diré cual será mi decisión, solo sé que debemos girar hacia la derecha, ya basta de tanta opresión, tanto populismo del socialismo, aquí tenemos que cambiar, y la mayoría de los partidos son socialistas incluidos los de oposición por eso hay que girar, en otro artículo hablaremos con quién vamos para la derecha.

Como siempre usted elige…

