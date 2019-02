Bolton y Araujo discutieron logística para proveer ayuda humanitaria a Venezuela: Alianza Brasil – EEUU más fuerte que nunca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como “más fuerte que nunca” calificó el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, la alianza entre Brasil y los Estados unidos luego de una reunión con el canciller del vecino país Ernesto Araujo.

“Discutimos el apoyo mutuo para el Presidente interino de Venezuela, Guaidó, incluyendo la logística para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo venezolano”, aseveró Bolton a través de su usuario en la red social Twitter.

“La alianza Estados Unidos-Brasil es más fuerte que nunca”, puntualizó.

Las declaraciones se dan en el marco de la visita de ambos cancilleres de la República de Colombia y de la República de Brasil a la Casa Blanca en Whashington, en el medio de los planes para entregar la ayuda humanitaria a Venezuela.

Just met with Brazil’s Foreign Minister Araujo at the White House. We discussed mutual support for Venezuela’s Interim President Guaido, including logistics for providing humanitarian assistance for the Venezuelan people. The United States-Brazil alliance is stronger than ever.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 5 de febrero de 2019