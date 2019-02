¡ATENCIÓN CHICOS! Mia Khalifa te enseña cómo ser un buen polvo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Mia Khalifa posee uno de los rostros más reconocibles en la industria del porno. Saltó a la fama en 2014, cuando su nombre apareció primero en el ranking de las actrices más vistas de PornHub, uno de los sitios pornográficos más visitados. Tras dos años y menos de 30 películas en su haber, decidió ponerle fin a su carrera como actriz porno.

En esos pocos meses, cosechó una popularidad descomunal entre los consumidores del porno. Oriunda del Líbano (llegó a Estados Unidos en el 2000, con 7 años), se ganó el rechazo de su familia libanesa, como también numerosas amenazas de muerte por parte de extremistas islámicos.

Con 24 años, Khalifa sigue siendo una celebridad del porno, incluso tras haber asumido que perdió la ilusión por su trabajo. En una entrevista a The Washington Post, explicó que, luego de abrumarse, decidió dar un paso al costado. Actualmente presenta un programa de deportes junto al ex jugador de la NBA Gilbert Arenas y mantiene su popularidad a través de sus cuentas en las redes sociales.

Esta semana, trascendió una columna que realizó en la revista Men’s Health, donde difundió aquellos consejos que garantizan el placer femenino a la hora de tener sexo.

¿Dónde está el punto G?

“Está en la pared superior de la vagina, a mitad de camino entre la abertura y el cuello uterino. Deberías notar una superficie algo más áspera, como la de una nuez. Necesitarás experimentar para encontrarlo. En mi caso, suelo alcanzar el orgasmo de forma externa, no tanto en el acto sexual en sí, sino a través de la estimulación del clítoris más que del punto G. Pero cada chica es diferente”.

El punto G no está reconocido por la ciencia, aunque son muchas las mujeres que afirman -mediante su experiencia- que tal punto no solo existe, sino que lo encontraron a través de la búsqueda del placer.

“La excitación y el disfrute depende de cada mujer. La mayoría solo necesita una buena previa para excitarse lo suficiente como para llegar al orgasmo. No se trata solo de encontrar el punto G, sino de besarse, tomarse su tiempo y ser sensible (o brusco, dependiendo de lo que le guste)”, explicó Khalifa, al mismo tiempo que describió cómo saber si el hombre está actuando bien: “Mirala, escuchala, sentila. No le preguntes todo el tiempo si ‘aquello’ está bien”.

¿Importa el tamaño?

“No, en absoluto. El mejor sexo que he tenido no ha sido con el hombre más dotado ni de lejos. Todo se reduce a la manera en que tratas a tu pareja y lo que sientes por ella. El clímax depende -en mi caso- más de cómo me siento con la otra persona que cualquier otra cosa. Ignoro si a la mayoría de mujeres les pasa eso. No estoy diciendo que no exista un pene demasiado pequeño. Pero si tienes el resto, ella mirará más allá del tamaño. Lo importante es la confianza”, sostuvo.

¿Cuánto tiempo suele durar el sexo?

“Entre 5 y 7 minutos. Algo más apasionado suele ser de 10 a 15. No me gustan las sesiones interminables de una hora. Me irrito y me canso. Si dura tanto, tal vez convendría preguntarse si algo no funciona bien ahí”.