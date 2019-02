¡Aplausos!… se transformó en una princesa al quitarse 83 kilos a punta de esfuerzo (FOTOS)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una fanática del fitness parece irreconocible después de que dejó caer cerca de 83 kilos de peso al abandonar su costosa adicción a la comida rápida.

Alysha McNair, de 21 años, llegó a tabular su peso más pesado en 172 kilos después de que sus hábitos alimenticios se salieron de control, lo que la llevó a visitar hasta cinco establecimientos de comida rápida cada vez que iba a comer.

Mientras que la ingesta diaria recomendada para las mujeres es de 2,000 calorías, Alysha, de la Columbia Británica, consumía el doble.

Su exceso de comida la dejó con una cintura abultada, y la vio obligada a usar ropa de talla XXXXL, lo que llevó a años de acoso escolar.

Pero Alysha decidió cambiar sus maneras después de darse cuenta de que solo tenía dos opciones: “Cambiar o morir”.

Así que se unió a su gimnasio local, abandonó la comida rápida y ahora parece irreconocible; Alysha ha estado trazando en línea todo su viaje de pérdida de peso, compartiendo cada paso del proceso con sus seguidores.

Desde que perdió peso, Alysha también se ha embarcado en un entrenamiento para convertirse en un entrenador personal calificado después de completar su transformación el año pasado.

“Estaba adicta a comer para llevar y, a menudo, visitaba cinco restaurantes de comida rápida diferentes solo para completar una comida”, dijo.

“Pero después de ahogarme un día con una bebida gaseosa a los 17 años y esforzarme por recuperar el aliento, me di cuenta de que era una muerte o un cambio. Estaba comiendo mis emociones pero no fue hasta que me di cuenta de que mi futuro estaba en la balanza, si no cambiaba, decidí realmente hacer algo al respecto. Comencé a caminar más y comencé a planear mis comidas en lugar de depender de las comidas rápidas para cada comida”, dijo.

Alysha documentó su viaje de pérdida de peso en su página de Instagram @goldcorosefitness en un intento por inspirar a otros.

Añadió: “Fue desalentador subir fotos de mí mismo con el estómago hacia fuera, pero sentí que era necesario ver hasta dónde había llegado. Quería que otras personas del mismo tamaño que yo se dieran cuenta de que perder peso siempre es posible”.

“Tenía sobrepeso desde que era un adolescente y, después de haber sido intimidado por ello, sabía que no siempre era fácil ver la luz al final del túnel Incluso abandoné la escuela a los 14 años porque me acosaron tanto que ya no creía que era hermosa y nunca me invitaron a hacer cosas con niños de mi edad. Me siento y me veo completamente diferente ahora y he decidido convertirme en un entrenador personal para ayudar a los demás. Ya nunca compro comida rápida y siento que ahora soy un organismo competitivo”, dijo.

