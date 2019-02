Bolton y canciller colombiano discuten esfuerzos conjuntos de ayuda humanitaria a Venezuela (Foto)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton se reunió hoy con el Ministro de Asuntos Exteriores colombiano Carlos Holmes Trujillo en Washington en donde abarcaron temas urgentes, incluyendo los esfuerzos conjuntos para proporcionar ayuda humanitaria a los venezolanos.

lapatilla.com

En un post publicado en su cuenta en Twitter también destacó que hablaron sobre la colaboración entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el terrorismo.

Met with Colombian Foreign Minister Carlos Holmes Trujillo at The White House today. We discussed pressing issues, including joint efforts to provide humanitarian aid to the Venezuelan people, as well as counter-terrorism collaboration. White House Photo by Keegan Barber. pic.twitter.com/bHrLcuZtG0

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 6, 2019