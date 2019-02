Cargan en Cúcuta los primeros camiones con ayuda humanitaria para Venezuela (FOTOS)

Mark Green, administrador de la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU (Usaid por sus siglas en inglés), aseguró, este miércoles 6 de febrero, que ya están cargados en Cúcuta los primeros camiones con ayuda humanitaria para Venezuela.

lapatilla.com

“Los primeros camiones cargados con la ayuda humanitaria de Usaid ya se encuentran en Colombia”, indicó Green a través de Twitter. El fucionario estadounidense agregó que “preparan artículos de ayuda destinados a la gente de Venezuela”.

Green explicó que “a petición del presidente interino Juan Guaidó, estamos trabajando para entregarla a los venezolanos lo antes posible”.

The first truckloads of @USAID humanitarian aid are in #Colombia as the US prepositions relief items intended for the people of #Venezuela. At the request of Interim President @jguaido, we are working to deliver to Venezuelans as soon as possible. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/V1Fl7Uittl

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 6, 2019