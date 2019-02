La razón por la cual este futbolista inglés huyó de la cancha durante un partido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tan pronto como el árbitro Stuart Attwell hizo sonar su silbato, los jugadores del Newport County de Galés empezaron a festejar con mucha alegría. Este equipo que compite en la League Two, la cuarta división del fútbol inglés, había eliminado de la prestigiosa FA Cup al Middlesbrough, uno de los clubes más fuertes de la segunda división. Todos celebraban menos el portero Joe Day, quien huyó rápidamente a los vestuarios porque su esposa estaba en el día de parto, publica Infobae.

Day, guardametas inglés de 28 años, abandonó el campo de juego rápidamente porque estaba pendiente del nacimiento de sus hijas gemelas y esperaba novedades de Lizzie, su pareja.

La cámaras de televisión mostraron al portero saliendo rápidamente del campo de juego luego de que su equipo venciera a por 2-0 ante un club de mejor categoría.

Su entrenador, Michael Flynn, reveló que Joe Day se comportó de forma muy profesional pese a que estuvo muy pendiente de sus hijas. “Joe es tan profesional que apagó su teléfono, ni siquiera tuve que esconderlo. Tan pronto como terminó el juego, lo revisó y me dijo: ‘Jefe, muchas gracias, pero ¿puedo irme ahora?’. Le dije: ‘Por supuesto que puedes'”, contó el DT en una entrevista con BT Sports.

Aunque Joe se perdió los nacimientos de sus bebés, que nacieron a la 20:13 y las 20:35, llegó al hospital tan pronto como pudo para conocer a Sophia Grace y Emilia Lillie, sus hijas. Ya es padre de Harrison, que tiene 2 años.

“Pensé que quizás ella podría enojarse conmigo, pero ha sido genial. Estoy muy orgulloso de mi esposa y mis hijas. Sabía que el nacimiento estaba en los planes pero tuve que apagar todo para concentrarme en el partido”, dijo Joe Day.

?? | A huge congratulations to ‘Keeper Joe Day and his wife Lizzie who gave birth to twins Sophia Grace Day and Emelia Lillie Day last night.

Mother Lizzie and the two girls are all healthy and already looking forward to the #EmiratesFACup Fifth Round! ?#OneClubOneCounty ? pic.twitter.com/dzJu9oMCRS

— Newport County AFC (@NewportCounty) February 6, 2019