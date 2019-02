John Bolton: Trump ha actuado para enfrentar la usurpación del poder y la corrupción de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Luego del discurso sobre Estado de Unión del presidente Estadounidense, Donald Trump, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que se ha actuado rápidamente para enfrentar la usurpación del poder, la corrupción y el sufrimiento humano causado por Nicolás Maduro en Venezuela.

“El Presidente Trump ha actuado rápidamente para enfrentar la usurpación del poder, la corrupción y el sufrimiento humano causado por maduro. Estamos orgullosos de estar con la gente de Venezuela, su Presidente interino Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional en favor de la democracia y la prosperidad”.

President Trump has acted swiftly to confront the usurpation of power, corruption, & human suffering caused by Maduro. We are proud to stand with the people of Venezuela, their Interim President Juan Guaido, & the National Assembly in favor of democracy and prosperity. https://t.co/u3kgS4xE9W

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 6, 2019