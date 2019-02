Marco Rubio sospecha que Maduro impide entrada de fondos para tratar el sida en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Rubio, senador del estado de Florida (EEUU), comentó que Nicolás Maduro puede estar impidiendo la entrada de fondos para tratar el sida en Venezuela.

“Aparentemente, Maduro está impidiendo que 5 millones dólares en medicamentos contra el SIDA del Fondo Mundial entren a Venezuela”, indicó Rubio en Twitter.

El senador considera que “esta es una sentencia de muerte para aquellos que dependen de los antivirales para sobrevivir”.

Rubio reitera que “los líderes militares que cooperan con esta táctica sádica serán tan culpables de ellos como Maduro”.

Apparently #Maduro is blocking $5 million Global Fund shipment of HIV & AIDS medicine from entering #Venezuela. This is a death sentence to those who depend on anti-virals for survival.

Military leaders who cooperate with this sadistic tactic will be as guilty of them as Maduro

— Marco Rubio (@marcorubio) February 6, 2019