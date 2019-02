Caiga Quién Caiga: Dura prueba para presidente Guaidó y también para Nicolás, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

En una pelea QUIÉN ES QUIÉN

Maduro todavía domina el territorio venezolano. Lo hace compartiéndolo, eso es cierto. Hay caudillitos y pequeñas “mafias”, donde usted menos lo imagina. Él es la cabeza de todo un sistema anárquico de gobierno de corte totalitario y comunista. Negociar con ellos es simple, no fácil tarea.

Rusia ha aportado dinero. Cuba es el soporte técnico de la represión. Generar miedo y no respeto. Qué te teman siempre es preferible, buenos alumnos del Príncipe de Machiavello.

Sus seguidores “merman” cada día como el queso blanco. No existe manera de mantenerlos en una crisis tan profunda, donde la hiperinflación supera el millón por ciento (1000000%). Parte de las FANB aún sostienen su preferencia, no es lealtad. No nos confundamos. Eso ha costado y en estos momentos más. Un sector menos beneficiado continúa manifestando su descontento. Unos más. Otros menos.

Las naciones más importantes abandonaron a Maduro. No lo reconocen. Ven lo que antes era obvio. Razones varias.

¿Por qué tardaron tanto? ¿Cuál fue la chispa que encendió la reacción de Trump o del gigante del Norte?

Todos piden formalmente una solución pacífica, aunque no les desagrada otro tipo de reacción, para restablecer el orden infringido en Venezuela. No lo dirán. Mutis político.

La actual administración de EEUU ha mantenido y aumentado la presión sobre el régimen de Maduro and Company.

Nunca pensé que tal restricción, abarcara lo referente al tema petrolero.

Podríamos decir que ahora si es verdad lo dicho por Maduro: Vienen por él, para sacarlo del poder. Está rodeado, sin amigos y escasos apoyos.

Las manifestaciones y expresiones populares son mayores en cada demostración. Proporcional a la también terrible crisis económica. Un trabajador normal, necesita unos 22 salarios mínimos para comer y no lujosa ni abundantemente.

La gente no encuentra paz: Servicios de electricidad y agua potable fallan una y más veces al día. A veces ausentes por semanas. Ni hablar de la telefonía y el acceso a internet. El peor del planeta solo comparable a Haití, y todavía nos superan.

Han sido 20 años dizque revolucionario pero hacía el pasado. Retrocedimos a finales del siglo XVIII, en todos los aspectos. Estamos muy cerca de volver al sistema de transporte tracción sangre. Los depósitos de gasolina se agotan y desde hace años no producimos un litro. Lo poco hecho se lo lleva el chulo mayor: Raúl Castro.

China recibe petróleo como parte de pago de deuda y no creemos en un avance asiático en el tema de su apoyo. Un resteo de su parte, hacia la causa Maduro, dejaría ilusoria sus deudas, contraídas de espaldas al único poder legítimo, la AN. Las declaraciones de Geng Shuang, vocera de Relaciones exteriores de la China, lo dejan muy claro. Las Naciones Unidas eternamente han sido “convidados de piedra” en el tema de lo que ocurre en el orden interno de los países. ¿Dónde andaban mientras el comunismo chavista destruida la vida de millones de venezolanos? Las muertes en África y Centro América, pudieran servir de ejemplo. La ONU es un paquidermo que en el orden práctico, muchos nunca han visto resultados. Igual postura y mucho más perjudicial la del Papa Francisco. Rumores y comentarios no soportados abundan sobre el tema, tratando de explicar un evangelio inexistente, que uno suponía al lado de los necesitados, de los enfermos y hambrientos de justicia. Gracias a Dios, el clero venezolano ha desafiado la postura papal.

La diplomacia multilateral en su mayoría ha reconocido a Guaido.

¿Cuánto durará? Pregunta errada, no tiene retroceso. Más bien, cuando se materializará estaría mejor como cuestionamiento.

La profundidad del efecto de las sanciones, lógicamente aceleraría, bien una salida pacífica, transicional o violenta.

AYUDAS, la ramita del hombro.

Un juego infantil donde ambos rivales median su valentía por el atrevimiento de mover un objeto del hombro del contrincante, pudiera ser el detonante de un enfrentamiento, repito, esperado por la mayoría. El chavismo desde 1999 no ha permitido la entrada de “ayuda humanitaria”. Fue una postura del desaparecido Chávez. ¿Mantendrá esa conducta Maduro? De ceder Maduro, lo enfrentaría a sus seguidores y ante todo los cabezas de camarón rojos. Incluso otros presagian, criticas abiertas de otras importantes figuras del PSUV si lo hace. Ahora bien, impedirlo es enfrentar. Es dar motivos para que todo ese poderío militar que lo circunda, lo enfrente, lo doblegue y lo entregue en Guantánamo.

Durante la cadena del martes, dejo entrever una posibilidad de entrada, a cambio de eliminar sanciones los EEUU. Pretensión inaceptable por demás.

RETO. El joven Presidente Guaido, deberá empezar a demostrar que Maduro no es auténticamente el que manda y que ese reconocimiento internacional logrado, no es mera pose. Siempre le recuerdo al mencionado: El pueblo venezolano, quiere mucho, “poquito” y nada. Es un mal fanático del béisbol. Si su equipo va perdiendo, en la cuarta entrada muchos empiezan a retirarse del estadio. Por supuesto esto lo sabe, el verdadero líder del PSUV, el más odiado en Venezuela y no por ello menos temible, Diosdado Cabello. ¿Cómo mato dos pájaros de un solo tiro, o mejor, sin yo hacer uno? Pudiera estar pensando, Mazo en la mano. Su alusión a una “bala”, no es simple coincidencia. Palabras no solo para Guaido…el que tenga oídos que oiga.

Muchos como el abogado Ricardo Koesling, señala un Guaido, lento para decidir temas importantes como la designación de un Vicepresidente y un Ministro de la Defensa, con vocería a las FANB. Coincido en su crítica sobre el ejercicio simultáneo de dos cargos por parte de Juan Guaido.

PELEAR ES ÚTIL

Donald Trump habla claro. Por primera vez en el histórico discurso del Estado de la Unión, se refirió directamente al tema Venezuela. Su discurso aclara el panorama chavista: Viene con todo. La remota posibilidad de una salida no armada, parte de una rendición de Maduro. Trump inicia el reacomodo del papel de su nación en América del Sur.

Los eternos críticos empiezan a hablar de la reinserción del imperialismo y qué hemos visto en 20 años ¿Acaso Cuba, Rusia y China están presente de “gratis”? ¿Por amor al arte? Es la historia del mundo, o se es aliado, o se es enemigo.

Los venezolanos debemos preguntarnos ¿Nos va ir peor con los “gringos”, de lo que hemos visto con los Castro, Chinos, Árabes y Rusos?

Lo único que teníamos de interés real era el petróleo. Hoy ni eso nos han dejado. Chávez hablaba mucho y curiosamente nunca afecto esa relación de dependencia con las empresas de Estados Unidos. Muchas siguen operando en el país. Trump mostró la realidad: Nosotros necesitamos a Estados Unidos, más que ellos a nosotros. Las sanciones a PDVSA lo demuestran para sorpresa de muchos.

No voy a mentir. Nada es a cambio de nada. Siempre ha sido así. Es la historia del planeta desde antes de Cristo. Lógicamente debemos buscar la utilidad y no la inexistente bondad.

¿Por qué tardaron tanto en actuar los Estados Unidos?

He leído y consultado a muchos especialistas y concluyo: No estaba un político sui generis como Donald Trump en el poder. Él no teme errar. Al leer la bibliografía que lo acompaña, no queda otra explicación: Venezuela será la punta de su redefinición política, para un continente donde combatirán también a su mayor enemigo. Poner orden en el “patio trasero”, asumirán los “comeflores”, como análisis. Tal vez tengan razón. Queda claro que solo el tema petrolero no interesa.

Los únicos culpables de esta postura de Estados Unidos, son los malos gobiernos de una izquierda poderosamente “corrupta” en el continente. Solo se dedicaron a comerse los “huevos”. No alimentaron la “gallina”.

Algunos se preguntan ¿Pondrá Trump fin a la tiranía castrista? ¿Será este el comienzo del derrumbe de la dictadura más sangrienta y más cruel del planeta: la Cubana? Es posible.

Durante 20 años se alimentaron de Venezuela, los Castro y sus secuaces. No hay más espacios.

Guaido debe iniciar un camino. EL reto es duro, mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Frenar la inmigración y motivar el regreso de los que se fueron. Maduro debe tratar de salir, en las mejores condiciones. Liso, no pasará. La Justicia será implacable. No ha sonado el primer cañón, aún tiene tiempo de “negociar”, una rendición en mejores términos. Luego será tarde.

LO QUIEREN VOLVER A HACER: Las élites y cúpulas políticas, pretenden con su poco esfuerzo, volver a secuestrar el proceso de regeneración política, a través de la toma en Tarimas y Plataformas. El proceso exige autenticidad, no por ser joven se es bueno ni por ser viejo se es sabio. Hacemos seguimiento y hablaremos de las telarañas que se tejen. LO IMPORTANTE es entender la urgente necesidad, de suspender cualquier intento como los que hemos visto y terminar la tarea iniciada el 23 de enero.

