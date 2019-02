Lo que dijo Trump sobre Maduro en su discurso sobre el estado de la Unión (video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgó en su cuenta Twitter, el video de las palabras de Donald Trump sobre Nicolás Maduro durante su discurso del estado de la Unión ante el Congreso.

“Maduro ha estado desmantelando la constitución venezolana. Ha encarcelado a líderes de la oposición, ha cerrado medios de comunicación y ha manipulado elecciones. Ahora, él está impidiendo que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano. Hemos visto tiranos como este antes. Maduro debe irse. #EstamosUnidosVE”, escribió el Departamento de Estado.

Maduro has been dismantling Venezuela's Constitution. He's jailed opposition leaders, shut down media outlets, and rigged elections. Now, he’s blocking humanitarian aid from reaching the Venezuelan people. We’ve seen tyrants like this before. Maduro must go. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/BIfxN6sGRj

— Department of State (@StateDept) February 7, 2019