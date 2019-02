Suben los depósitos en Bandes Uruguay de clientes residenciados en Venezuela

Posteado en: Destacados, Economía

Mientras todavía siguen los coletazos y distintas versiones sobre supuestas transferencias millonarias frustradas con destino a Uruguay del régimen de Nicolás Maduro, los depósitos de clientes no residentes del banco venezolano Bandes Uruguay casi se duplicaron el último año y rozaron los US$ 100 millones. Además, el número de clientes con depósitos superiores a los US$ 250 mil pasó de 27 en 2017 a 44 al cierre del año pasado. Los datos surgen del boletín informativo que publica el Banco Central del Uruguay (BCU), publica El Observador de Uruguay.

El banco venezolano contaba con 418 clientes no residentes. De ese total, 20 guraban por un monto inferior o igual a los US$ 250 mil, mientras que otros 44 tenían un monto superior a esa cifra. Precisamente, al cierre de 2017 eran 27 los clientes que figuraban con una cifra superior a los US$ 250 mil, mientras que en 2016 llegaban a 22. Los depósitos de los no residentes del Bandes Uruguay treparon fuerte, de $ 1.516 millones (unos US$ 52,7 millones) al cierre de 2017, a $ 3.168 millones en 2018 (US$ 97,8 millones).

Según se desprende del balance auditado del 2017 presentado ante el BCU, prácticamente más de dos tercios de las obligaciones por intermediación nanciera (casi 70%) del Bandes Uruguay con no residentes (empresas y personas) está concentrada con clientes radicados en

Venezuela. El restante 30% se distribuye entre Argentina, Panamá y Ecuador, Nicaragua, Italia, Portugal, Islas Vírgenes, entre otros. Si ese patrón se repitió en 2018 -como parece ser el} escenario más lógico- el incremento de los depósitos de no residentes debió provenir en su mayoría desde el país caribeño. Además, el perl del Bandes Uruguay no es el de captar clientes no residentes por fuera de su país de origen, como quizás sí pueda tener otro banco privado de la plaza financiera.

En tanto, los depósitos de los residentes del Bandes Uruguay también crecieron el año pasado, aunque lo hicieron en menor medida y pasaron de $ 1.382 millones (unos US$ 48 millones) a $ 2.041 millones (unos US$ 63 millones) en igual comparación.

De acuerdo a una nota que divulgó el semanario Búsqueda hace dos semanas sobre del desempeño de los bancos, la única institución de la plaza nanciera uruguaya donde se incrementaron los depósitos fue el Bandes con un crecimiento del 32,9% medido en dólares. En el resto de la banca -incluido el estatal BROU- cerraron con caídas en la comparación interanual.

El Bandes Uruguay cerró su ejercicio 2018 con una ganancia de $ 5,04 millones (unos US$ 156 mil al cierre del tipo de cambio de ese año). Sin embargo, en 2017, la casa matriz del Bandes debió realizar un aporte de capital por la suma de US$ 2,9 millones para neutralizar el

resultado que tuvo su lial en Uruguay ese año. El único accionista de Banco Bandes Uruguay es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela que posee el 100% del capital accionario.

Bergara rechazó versión de transferencia

El presidente del Banco Central y precandidato presidencial del Frente Amplio, Mario Bergara, dijo este martes a Efe que las versiones de una supuesta transferencia de unos US$ 1.200 millones de Venezuela a Uruguay son “una locura”, al considerar “imposible” ese tipo de

movimientos en el país.

Bergara consideró que imposible que “movimientos de esa naturaleza entren en el sistema financiero uruguayo”, ya que los mismos harían “saltar todas las alarmas” y “que se prendan todas las luces. Desde el año 2006 se ha fortalecido enormemente la normativa y la

institucionalidad de la prevención de todos los movimientos nancieros irregulares, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, estamos hoy muy bien evaluados y conceptuados en esa materia por los organismos internacionales especializados”, remarcó

Bergara. En ese sentido, apuntó que las motivaciones de alguien que dice que eso pueda estar pasando “no están en la órbita financiera ni de los flujos de dinero”, sino, “sin duda, en la órbita política”.

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, informó este martes que Uruguay bloqueó una millonaria transferencia de fondos que intentó} hacer el gobierno de Nicolás Maduro desde el Novo Banco portugués a cuentas del sistema

financiero de ese país. “Dicha transacción se pudo detener, hasta ahora, protegiendo así los recursos de todos los venezolanos, evitando que se los roben”, dijo durante la sesión ordinaria de este martes el diputado opositor Carlos Paparoni.

Según el legislador, el régimen de Maduro intentó transferir cerca de US$ 1.200 millones hacia las oficinas en Uruguay de los bancos República y Bandes. Sin embargo, tanto el BCU como el BROU informaron desconocer que se pretendía realizar tal transferencia.