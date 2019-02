Verdades y rumores | El “Madurismo” prepara una trampa caza bobos, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

ESCENARIOS. Venezuela es un hervidero completo. No hay lugar importante en el cual no se hable de la necesidad de concretar un cambio lo antes posible. Sin duda que la urgencia es muy alta. Y tiene que ser así porque en medio de la lucha que se libra en el marco del “Poder Dual”, como acertadamente lo llama el amigo y sociólogo Ender Arenas, el deterioro económico y social se acelera. Nadie toma las decisiones y emprende las acciones para corregir el desastre que impera en la economía y el caos que se vive en lo social. El oficialismo no las toma y no las tomará, porque sigue amarrados ideológicamente a un modelo atrasado que sólo genera dificultades, pero además porque están dedicados a sostenerse en el poder cuando el mundo les cayó encima. La oposición puede tener todas las intenciones de asumir la recuperación pero carece de la posibilidad, por ahora, de asumir esos correctivos porque la estructura de gobierno sigue secuestrada y amordazada por el oficialismo. Mientras ese dilema del “Poder Dual” no se resuelva todo empeorará. Si la mayoría opositora asume el poder vendrá un período de reconstrucción. Si por el contrario el oficialismo sobrevive, viene una etapa de mayor destrucción. Por eso la urgencia de concretar el cambio lo antes posible para frenar un poco la masiva migración de venezolanos, quienes esperarían a ver los resultados del trabajo del nuevo gobierno de transición. Si el oficialismo se mantiene, se acelerará el desmembramiento de la sociedad venezolana. En medio de la emergencia cualquier salida es viable y válida. La “mesa sigue servida”. Decir que es cuestión de horas, es temerario. El tiempo corre y las prioridades aumentan. Ojala todo termine bien y con el menor daño posible. Analicemos lo que ocurre en cada sector en pugna.

OFICIALISMO (I). Hay grandes temores, pero no están rendidos. Están caídos, pero no terminan de caer. Están cercados, pero no terminan de rendirse ante las evidencias. Muchos se preguntan las razones por las cuales no termina de concretarse el cambio y eso tiene mucho que ver con el “costo de salida” que está asociado a esa cesión del poder, cosa que analizamos más adelante en esta columna. Hay enormes tensiones dentro del oficialismo, sobre todo azuzadas por las exigencias que se hacen desde el mundo militar y por las advertencias hechas por el gobierno de Estados Unidos de profundizar la persecución contra los líderes del oficialismo. Hay miedo de perderlo todo. Hay miedo de caer en una cárcel. Hay miedo de ser víctimas de toda la ola de venganza que seguramente surgirá luego de su caída final. Hay miedo que si tardan mucho en conseguir un acuerdo de salida, se queden sin países que puedan ser opciones atractivas para un refugio. Ante tales evidencias surgen interrogantes importantes ¿Cuánto más aguantará Maduro? ¿Cuánto más aguantará el oficialismo? ¿Y cuánto más aguantarán los militares? En todos los casos esa capacidad de aguante no es infinita. Más bien pareciera que están en las reservas de ese aguante. Por un lado, tiene a la mayoría de la población en su contra y en la calle con una emoción que se desborda en cada evento. Como contraparte no tienen capacidad de convocatoria. Ya ni siquiera las órdenes de asistir obligatoriamente a las concentraciones del PSUV les dan resultado. Llamaron a una vigila y nadie fue. Convocaron a dos o tres eventos de calle, pero resultaron en un fiasco sonoro. Literalmente no tienen pueblo que los apoye decididamente. Internacionalmente no están mejor. La cantidad de países que asumen posturas fuertes a su favor se ha reducido, China se desmarcó rápidamente. Pareciera que les da igual lo que ocurre, porque entienden que con quien ocupe el poder se van a entender. Rusia mantiene posiciones a favor de Maduro, pero cada día con menos fuerza y sus empresas están en un acelerado proceso de protección de los negocios que tienen con Venezuela. Turquía es un tibio y solitario apoyo en Europa. Erdogan sencillamente pone sus barbas en remojo por las similitudes que su ocupación del poder tiene con Maduro, guardando las distancias. Y si Europa triunfa contra la dictadura de Maduro, es un mal precedente para él en Turquía. El resto de las naciones que los apoya, no representan nada en la geopolítica mundial. Sólo se sostienen porque la cofradía militar los sostiene ¿Por qué? Lo revisaremos más adelante. Pero en el oficialismo están, en medio de la tensión y el acoso, tratando de crear soluciones que respondan a sus intereses. De hecho están montando una trampa “caza bobos” a ver si la oposición y la comunidad internacional caen.

PDVSA. Hace varios meses publicamos en VyR una nota en la cual asegurábamos que el general Manuel Quevedo es un títere en PDVSA. Quien manda realmente en Petróleos de Venezuela es Delcy Eloína Rodríguez a través de unos funestos personajes que ordenan, roban y despiden a quien les da la gana. En PDVSA Occidente se trata de una dama. Se llama Carla. Pronto en Verdades y Rumores daremos más detalles ¡Epa Carla estás descubierta!

OPOSICIÓN (I). El sector adverso al oficialismo tiene enormes retos por delante. No sólo se trata que tienen que mantener el envión que muestran en la actualidad, sino que debe concretar el cambio que necesita el país. Tiene que mantener la emocionalidad en la población. Tiene que mantener la esperanza hasta que se logre la ansiada transición. Tiene que mantener la cohesión. Tiene que mantener la calma y la cordura. Eso no sólo es una labor de Juan Guaidó, sino de todos los que forman parte de la oposición. Y ahí incluyo al ciudadano que en el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta, sale a la calle a mostrar su descontento. No pueden desbocarse. Se trata de trabajar en varios sentidos. Deben caminar, comer chicle y saludar al mismo tiempo. Deben mantener la presión de calle, promover la amnistía para sumar el apoyo de militares y civiles, aumentar las conversaciones privadas para sacar a Maduro, apoyar las acciones de la comunidad internacional y sobre todo mantener la Unidad. Pero además deben profundizar en el esfuerzo actual no sólo por perfilar la transición, sino para trazar los planes para la recuperación. En eso el Plan País ha sido de mucha ayuda. Y hay un esfuerzo que probablemente es más complicado, calmar los demonios internos…

OFICIALISMO (II). Fuentes de Palacio de Miraflores informan que se han registrado intensas y largas reuniones ente el Alto Mando Militar y Maduro. Las exigencias de los verdes son variadas, pero casi todas giran en torno a convocar unas elecciones generales que ayuden a bajar las tensiones y consultar al pueblo. Al parecer han logrado convencer a Maduro con toda la presión que contra él han desplegado. Sin embargo, él no termina de dar el paso porque los hermanos Rodríguez, con su ilimitada capacidad de manipulación, se lo impiden. Los Rodríguez se oponen a aceptar esa común petición de unas elecciones, a menos que el oficialismo esté preparado para ello. Como contraparte a la petición de los militares, los hermanitos perversos han ofrecido un plan electoral alterno ¿Qué están tramando? Están montando la trampa caza bobos que mencioné ¿Cuál sería la trampa? Las elecciones, pero en términos favorables para ellos. Primero revisemos el riesgo de aceptar elecciones en los términos que pide la oposición y la comunidad internacional. Eso implicaría la salida de Maduro, el saneamiento completo del Consejo Nacional Electoral y quizás incluso la ilegalización del PSUV y la inhabilitación de los líderes rojos, como respuesta al daño que le han causado al país. Eso sería ingresar por su propia voluntad en la boca del lobo ¿Qué buscan como alternativa? Hay dos escenarios. El primero y el más inviable es que el propio Maduro convoque a elecciones generales, con el mismo sistema electoral y en las mismas condiciones. Eso convertiría a ese evento electoral en una copia fiel y exacta de los comicios del 20M que no tuvieron reconocimiento internacional y mucho menos legitimidad. Ya lanzaron una prueba cuando asomaron la posibilidad de adelantar las elecciones parlamentarias y hasta crearon una supuesta comisión de la ANC para analizar el tema. Este plan tiene muy poca posibilidad de ser exitoso. La otra variante es que acepten las elecciones en los términos que piden sus adversarios, pero con una maniobra de trastienda que consiste en acordar con sus aliados de la oposición para confeccionar a un nuevo CNE en el cual el oficialismo seguiría teniendo mayoría. Con un nuevo control del CNE y con el apoyo de los militares que aún podrían seguir en sus cargos, consideran que podrían ganar y mantener el poder. Todo eso sin que Maduro salga de la Presidencia. Esta idea tampoco tendría muchas opciones de hacerse realidad, por dos razones. Las experiencias acumuladas por la oposición y la comunidad internacional, evitarían que el oficialismo logre sus objetivos. Pero además sus aliados en la oposición están bastante controlados. La convocatoria de elecciones generales es la trampa caza bobos que están diseñando los hermanitos Rodríguez para tranquilizar a los militares y además para tratar de pescar a la oposición y la comunidad internacional ¿Y Diosdado que pito toca en este plan? Directamente ninguno. Diosdado Cabello ha sido excluido de todo esto, aunque eso no significa que está desentendido del tema y mucho menos que le disguste la convocatoria de elecciones. Cabello entiende que eso le sirve a su plan de llamar a elecciones, sacar a Maduro y que él asuma la candidatura del PSUV; para luego propiciar que salgan varios abanderados opositores y él logre colarse en medio de la división de la oposición ¿Todos son planes arriesgados? Sí, pero ¿Dentro de todo lo que está ocurriendo hay algo que no implique riesgos? No ¿Cuándo pondrán en juego la trampa? Creo que ya eso está en marcha. Guaidó y compañía deben tener cuidado por dónde pisan.

OPOSICIÓN (yII). Domar los demonios internos es una tarea imprescindible para la oposición. De eso depende mucho la cohesión y unidad. Los presidenciables deben congelar sus aspiraciones. Que quieran ser candidato a Presidente o a cualquier otro cargo es válido, pero en este momento es inoportuno. Esperen el tiempo adecuado. El “pescueceo” actual es innecesario y hasta torpe. Si se logra el cambio, ellos no serán los héroes exclusivos. Varios de los presidenciables incluso ya no gozan de respaldo popular como antes. Se quedaron en el pasado. Las arrugas de la experiencia no les ayudan a entender que deben ceder el paso. En la oposición, como es normal, hay muchos egos reunidos. Muchos envidian la posición actual de liderazgo de Juan Guaidó, quien superó sus evaluaciones que indicaban que el muchacho no estaría al nivel de las circunstancias. Otro aspecto importante y que han logrado hasta ahora es controlar a los aliados que el oficialismo tiene en la oposición y que pretendieron encajonar a la ciudadanía en el mismo camino que siempre fracasó. Son esos que se sorprendieron cuando Guaidó se juramentó y que dejaron colar la versión que éste había ignorado a los factores internos. Por ahora están controlados, pero no deben descuidarse porque son viejos zorros de la política. La oposición va por buen camino, pero el camino no está hecho. Todavía falta mucho.

OFICIALISMO (yIII). La posición de los militares es parte fundamental en el diseño de desenlace final de la crisis venezolana ¿Por qué no le quitan su apoyo a Maduro? Porque durante años les han dado oportunidades de negocios que son invaluables para los militares. Tienen empresas de todo tipo. Incluso una compañía petrolera y un banco. Los negocios crean esa fidelidad que parece a toda prueba, pero que en el fondo no lo es ¿Hasta cuándo aguantarán los militares? Hasta que el peligro de perder la libertad de ellos y sus familiares sea mucho más importante que seguir cuidando sus negocios actuales. En ese instante ellos podrían inclinar la balanza contra el oficialismo. Asimismo, cuando los militares detecten que el peligro de perder sus patrimonios actuales, sea mayor que los nuevos negocios que puedan conseguir si sostienen a Maduro, es también ahí cuando ellos podrían decidir que deben respaldar el cambio y la democracia. Con esos escenarios adversos ya en el panorama, la cofradía militar podría entrar en una negociación que les permita entregar al oficialismo, pero garantizar la inmunidad que necesitan para ellos y sus familiares. Por la información que recibo, creo que está tampoco está lejos que ocurra. En lo inmediato está confirmado que el núcleo familiar de todos los integrantes del Alto Mando Militar está fuera del país como medida de protección. Ni pendejos que fueran.

ABOGADO. En este momento de grave tensión hay que mantener cierta cordura. Amigos me preguntan las razones por las cuales en el oficialismo se resisten a entregar el poder. Haciendo un poco de “abogado del diablo” trataré de explicar esas razones. Quiero aclarar que no apoyo la terca posición de sostenerse al costo que sea en el poder, pero es necesario entender, más no respaldar, las razones por las cuales no se van como demócratas. Lo primero es que no son demócratas. Son resentidos comunistas y militares ambiciosos que vieron al poder como el camino adecuado para sus venganzas personales y además generar riqueza personal. Todas las razones apuntan al concepto de “costo de salida” porque en él se resumen los peligros que para los líderes civiles y militares representa entregar el poder. El “día después” es angustioso para ellos ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que podrían ser víctimas de todo el odio que ellos han incubado en la sociedad venezolana a través de un modelo político que expropió, persiguió, encarceló y torturó, entre muchas otras acciones ¿Cómo terminó Mussolini en Italia? ¿Cómo terminó Ceau?escu en Rumania? ¿Cómo terminó Gadafy en Libia? Por sólo citar tres ejemplos de dictadores que cayeron y murieron en manos de su pueblo. Pero además al fomentar un sistema político de odio, exclusión y alejado de la democracia nunca tendrán un retiro tranquilo y digno. Usted no los podrá ver en un chinchorro descansando en alguna finca de su propiedad. Menos jugando una partida de dominó en su casa con los amigos. Tampoco los verán paseando su perro en un parque. Su futuro es absolutamente incierto. Ellos saben que les tocaría ser víctimas de la venganza popular, caer en una cárcel o un destierro en condiciones de aislamiento casi total para evitar ser “escrachados”. Tienen muchas cuentas pendientes por delitos graves e imperdonables como corrupción, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y crímenes de lesa humanidad, entre otras menudencias. Si usted estuviera en su lugar ¿entregaría el poder sin mucha resistencia? Creo que la respuesta es NO. No estamos frente a políticos tradicionales, sino a seres despreciables que usaron la política para distintos fines. Por eso es complicado que suelten el poder que es su única posibilidad de ser victimarios y no víctimas.

ARROGANTE. De nuevo Omar Prieto no solo da una firme demostración de su arrogancia sin límites, sino también de su falta de respeto hacia quien lo apadrinó en la política y le ayudó a recorrer un camino que ha sido tortuoso, porque Prieto nunca ha sido de agrado de los líderes máximos del chavismo. Omar Prieto tiene mucho que agradecer a Rodrigo Cabezas. Él lo llevó de la mano hacia política. Lo sacó del “lado oscuro” y lo protegió cuando el cogollo caraqueño quería comérselo vivo y con calma. Qué no esté de acuerdo con que el profesor Cabezas haya sido parte del grupo de exministros de Chávez que se reunió con Guaidó, es comprensible, pero de ahí a dar una rueda de prensa flanqueado por otros dirigentes del PSUV en el Zulia y que lo haya calificado de “transexual ideológico”, me parece una arrogante, grosera e irrespetuosa reacción. Siempre he tenido una relación de respeto con Rodrigo Cabezas. Él no me pidió que hiciera este comentario, pero lo hago porque creo en el sentido de respeto por quienes han sido parte de tu desarrollo en algún área. Si Prieto no estaba de acuerdo, cállese y deje que la intensa dinámica diaria diluya lo ocurrido. Pues no, tuvo que salir como el mal hablado e irrespetuso que es a decir lo que dijo ¿Qué dirán, por ejemplo, los hermanos Blagdimir y Eduardo Labrador quienes también fueron o son parte del grupo de Cabezas? ¿Qué dirá Temístocles Cabezas? Insisto, Omar Prieto está sobredimensionado. Se cree líder del Zulia cuando no lo es. El sólo es un accidente electoral temporal.

PESCUECEO. Varios fueron los dirigentes políticos que se pasaron de la raya con su participación en la gran marcha opositora del 2F en Maracaibo. Están en campaña y ¿en campaña para qué? Dan pena ajena. Empujones, amenazas, peleas por un micrófono ¡Por Dios! No aprenden. Y quiero destacar las repudiables acciones contra los colegas de los medios extranjeros que estaban cubriendo el evento y que fueron víctimas de algunos escoltas desubicados. Pero tan desubicado está el personal de seguridad, como la persona a la que intentan proteger. Ese día pasó de todo. Y quiero ser especialmente enfático y directo con Manuel Rosales y Juan Pablo Guanipa, quienes en vez de dar el ejemplo, están en campaña. Ya es hora que maduren.

¿SERÁ VERDAD? Que Omar Prieto y los principales líderes del PSUV en el Zulia sacaron a sus familias ante el peligro cercano de un deslave político que los obligue a huir rápidamente.

SOLIDARIDAD. Rechazo totalmente las medidas de presión que el gobierno aplica contra el Presidente del PCD-Zulia, Carlos Alaimo. Este médico y empresario sólo hace legítimo uso de su derecho a la participación política y eso le cuesta acciones contra su patrimonio empresarial.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]