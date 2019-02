EEUU utilizará todas las herramientas para que Maduro no siga saqueando los recursos de los venezolanos, dice Bolton

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de los Estados Unidos John Bolton aseguró que desde el gobierno estadounidense se seguirán utilizando todas las herramientas para separar a Maduro y sus compinches del dinero que pertenece legítimamente a la gente de Venezuela.

lapatilla.com

Detalló que los que sigan saqueando los recursos de Venezuela y parados contra su pueblo no serán olvidados.

The US will continue to use all tools to separate Maduro & his cronies from money that rightfully belongs to the people of Venezuela. Those who continue to plunder the resources of Venezuela & stand against its people will not be forgotten. https://t.co/A5BzD0eiTP

Con respecto a la ayuda humanitaria, Bolton detalló que Estados Unidos se está moviendo rápidamente para llevar la ayuda humanitaria a las puertas de Venezuela para ayudar a la gente y a su nuevo gobierno, liderado por Juan Guaidó. “Esperamos ver a la gente de Venezuela, y a los miembros de su ejército, reunirse pacíficamente para permitir esta ayuda en Venezuela”.

The US is moving quickly to bring humanitarian aid to Venezuela’s doorstep to help the people and their new government – led by Juan Guaido. Hope to see the people of Venezuela, and members of its military, peacefully coming together to allow this aid into Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 8, 2019