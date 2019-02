Nancy Pelosi reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela

Posteado en: Destacados, Internacionales

La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, dijo que apoya la decisión de la Asamblea Nacional, única institución democrática restante en Venezuela, de reconocer a Juan Guaidó, como el Presidente interino de Venezuela, hasta que se puedan celebrar elecciones completas, justas y libres.

En una declaración sobre la situación de Venezuela, la líder demócrata agregó que “Estados Unidos debe respetar los procesos democráticos legítimos y apoyar el derecho del pueblo de Venezuela a protestar y defender sus derechos humanos”.

En el texto señala que “el régimen de represión y empobrecimiento de Nicolás Maduro por su enriquecimiento personal sigue violando gravemente los derechos humanos y debe ser condenado rápidamente por la comunidad internacional en su totalidad. Su reciente decisión de bloquear los puentes y cortar los canales de alimentos y suministros pone en peligro la salud y el futuro del pueblo venezolano, y debe revertirse de inmediato”.

Y finaliza su declaración advirtiendo que “durante este tiempo peligroso, los Estados Unidos deben apoyar al pueblo de Venezuela”.

Declaración de Pelosi sobre la situación en Venezuela.

8 DE FEBRERO DE 2019

Washington, DC – La presidenta Nancy Pelosi emitió esta declaración sobre la situación en Venezuela:

“Apoyo la decisión de la Asamblea Nacional, la única institución democrática restante en Venezuela, de reconocer a Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, como el Presidente interino hasta que se puedan celebrar elecciones completas, justas y libres. Los Estados Unidos deben respetar los procesos democráticos legítimos y apoyar el derecho del pueblo de Venezuela a protestar y defender sus derechos humanos.

“El régimen de represión y empobrecimiento de Nicolás Maduro por su enriquecimiento personal sigue violando gravemente los derechos humanos y debe ser condenado rápidamente por la comunidad internacional en su totalidad. Su reciente decisión de bloquear los puentes y cortar los canales de alimentos y suministros pone en peligro la salud y el futuro del pueblo venezolano, y debe revertirse de inmediato.

“Durante este tiempo peligroso, los Estados Unidos deben apoyar al pueblo de Venezuela”.

Original en inglés

Pelosi Statement on the Situation in Venezuela

Washington, D.C. – Speaker Nancy Pelosi issued this statement on the situation in Venezuela:

“I support the decision of the National Assembly, Venezuela’s sole remaining democratic institution, to recognize Juan Guaidó, President of the National Assembly, as the Interim President until full, fair and free elections can be held. The United States must respect legitimate democratic processes, and support the right of the people of Venezuela to protest and defend their human rights.

“Nicolas Maduro’s regime of repression and impoverishment for his personal enrichment continues to gravely violate human rights, and must be condemned swiftly by the full international community. His recent decision to block bridges and cut off channels of food and supplies imperils the health and futures of the Venezuelan people, and must be immediately reversed.

“During this perilous time, the United States must support the people of Venezuela.”