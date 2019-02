Joe Biden: Solo un tirano impediría la entrega de alimentos y medicinas; es hora que Maduro se aparte

El exvicepresidente de EEUU, Joe Biden, señaló este sábado que solo un tirano impediría la entrega de alimentos y medicinas a los venezolanos que la necesitan.

lapatilla.com

Biden colocó un mensaje en su cuenta de Twitter sobre la situación actual sobre el bloqueo de la ayuda humanitaria a Venezuela. “Sólo un tirano impediría la entrega de alimentos y medicinas a las personas a las que afirma dirigir”, escribió.

Por otro lado, el exvicemandatario mencionó que el “tiempo de Maduro terminó y debe apartarse del poder”. “La comunidad internacional debe apoyar a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Es hora de que maduro se aparte y permita una transición democrática. El pueblo venezolano merece algo mejor”, añadió.

Only a tyrant would prevent the delivery of food and medicine to people he claims to lead. The international community must support Juan Guaido and the National Assembly. It is time for Maduro to step aside and allow a democratic transition. The Venezuelan people deserve better.

— Joe Biden (@JoeBiden) 9 de febrero de 2019