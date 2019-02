Marco Rubio critica a Arabia Saudita por vender diluyentes a Pdvsa, oxígeno para Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano del estado de Florida, Marco Rubio, criticó duramente al gobierno de Arabia Saudita por venderle diluyentes químicos a Pdvsa, los cuales permitirán que Nicolás Maduro tome algo de oxígeno en el poder.

lapatilla.com

“¿Por qué están tratando descaradamente de socavar los esfuerzos de los Estados Unidos para apoyar a las personas de Venezuela?”, cuestionó Rubio en su cuenta oficial deTwitter al ministerio de Relaciones Exteriores de la península arábiga.

“Un barco de Arabia Saudita llegará el lunes a Venezuela para vender diluyentes”, denució el senador de EEUU. Rubio afirma que, con tal medida, “Maduro podrá bombear, vender crudo y generar ingresos para su régimen corrupto”.

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó severamente a Pdvsa y transfirió las cuentas bancarias internacionales manejadas por Maduro al presidente encargado Juan Guaidó.

.@KSAmofaEN why are you blatantly trying to undermine U.S. efforts to support the people of #Venezuela?

A vessel from #SaudiArabia will arrive Monday in Venezuela to sell #Maduro diluents that he will use to pump & sell crude and generate income for his corrupt regime.

— Marco Rubio (@marcorubio) February 9, 2019