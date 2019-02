Portavoz de la ONU: ¿Cómo saber si mueren de hambre? Solo hay que ver quienes llegan a Colombia (Video)

Herve Verhoosel, portavoz principal Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (ONU), entre otras organizaciones, aseguró que para saber si los venezolanos padecen o no una crisis humanitaria, solo se debe observar quienes ingresan a Colombia a través de la frontera.

lapatilla.com

“¿Cómo podemos saber si las personas se mueren de hambre o no? Simplemente quédese en la frontera con Colombia y vea quién viene”, dijo Verhoosel en una conferencia de prensa en Ginebra.

“1,2 millones de personas, solo el año pasado, han venido a Colombia muriéndose de hambre, sin dinero, comida o medicinas”, subrayó el portavoz de la ONU.

“Sí, hay una crisis en ese país. Sí, gente necesita todos los sistemas de la ONU”, afirmó Verhoosel. “Necesitan comida, educación, medicinas”, agregó.

En días recientes, Nicolás Maduro aseguró que no permitirá el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

#Venezuela: “How can we know if people are starving or not? Just stay at the border with Colombia, and look who is coming in Colombia,” said @HerveVerhoosel @WFP spox at today’s press briefing. pic.twitter.com/Mka0HHmhQU

— UN Geneva (@UNGeneva) February 8, 2019