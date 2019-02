Crowdsourcing para el mejor diseño

Posteado en: Empresarial, Tecnología, Titulares

Crowdsourcing es una convocatoria abierta al público realizada por Internet, para atraer a los más aptos para desarrollar las tareas y para así contribuir aportando las ideas más frescas y relevantes.

Por Laszlo Beke | lapatilla.com

El término se ha hecho popular entre las empresas como una forma de la tendencia a impulsar la colaboración en masa, posibilitada por las nuevas tecnologías, para así lograr objetivos de negocios o eventualmente propuestas sociales. Uno de los que más se ha desarrollado es el Crowdsourcing de Diseño, donde se le solicitan al público soluciones de diseño funcionales. Ahora se dispone de un ejemplo exitoso donde adicionalmente se aplica el uso de Crowdsourcing para que sea el público quién escoja el diseño a producir y ofrecer, integrando a la solución un algoritmo desarrollado a través de 10 años de experiencia con el público consumidor votante.

Crowdsourcing de Diseño

El público es un repositorio de conocimientos de diseño y el Crowdsourcing de Diseño es un mecanismo que permite a las empresas conectar con una comunidad más amplia para soluciones de diseño viables y para asimilar o aprovechar dichas soluciones y así convertir ideas en nuevos productos. Esta identificación de diseños externos mejora el desempeño de nuevos productos, donde la eficacia en el desempeño de dicho diseño indudablemente dependerá de la calidad de las ideas originales de los productos y de esta forma se logra:

· Atraer mayor cantidad y diversidad de participantes en el proceso de generación de ideas.

· Ayudar a las empresas a avanzar ideas de productos al desarrollo de los mismos.

· Ayudar a identificar nuevas fuentes y tipos de soluciones de diseño.

· Aumentar los recursos disponibles para el Desarrollo de Nuevos Productos.

· Empoderar a clientes potenciales.

· Convertir el costo fijo de diseño en uno variable.

· Realzar la usabilidad y fiabilidad percibida y la complejidad técnica.

La empresa ejemplo- Minted

La empresa está operando desde hace 10 años y hoy tiene una valoración superior a US$700 millones. Su negocio original, y todavía principal, era el de la producción de tarjetas de felicitación. Ese es mayormente un negocio físico y el haberlo convertirlo en un negocio por Internet permitió crear disrupción. El éxito del negocio se basa en la diferenciación lograda al poder aprovechar una red global de diseño y la opinión de consumidores para la selección de productos:

· La empresa se dedica a la producción física de productos y lanza competencias para diseñadores. Le entrega a los diseñadores 6%-10% del producto de la venta, además del premio en efectivo por haber ganado la competencia. Originalmente solo hacia esto con tarjetas de felicitación y ahora hace Crowdsourcing del Diseño para muchos productos, desde murales a calendarios y ropa.

· Bajo el esquema de Crowdsourcing combina la inteligencia colectiva de los consumidores con un algoritmo alimentado-por-data de la empresa para escoger lo que pueda tener mayor éxito de ventas. El público vota por todos los diseños creados por la red de diseñadores que han participado en las competencias de la empresa. Después de diez años diseccionando data la empresa tiene identificados los votantes que son los mejores prediciendo los productos que tendrán mejor salida de venta y de esta forma se define lo que la empresa estará vendiendo la próxima temporada.

· El hecho que un producto obtenga el mayor número de votos no implica que sea el seleccionado. La empresa analiza cuales diseños han sido han sido Bestsellers e identifica cuales votantes han sido los que han tenido el mejor ojo seleccionando. La tecnología de la empresa construye un perfil de los votantes cuyo gusto es más factible que se traduzca en ventas.

Personal

Los que trabajan en la empresa son ingenieros de computación que le entregan todas las decisiones al público. El hecho que la empresa pueda operar sin diseñadores y compradores de productos como empleados y le haya cedido ese rol al público y a las computadoras la han convertido en un negocio rentable. Además, el enfoque es más democrático y se evita el sesgo que fácilmente puede desarrollarse en un equipo interno. En la medida que se esté atrayendo más diseñadores, la empresa estará expandiendo en sus líneas propias y hacia otras marcas, buscando nuevas formas de aprovechar más los diseños y creando nuevas fuentes de ingresos para los artistas.

Se hace referencia a “A Dot-Com Era Survivor Is Back With Minted, A $700M Stationery Startup For The Instagram Generation” https://bit.ly/2Htsml8, “Need a New Design? 5 Reasons to Crowdsource It” https://bit.ly/2SmSvGN, Design Crowdsourcing: The Impact on New Product Performance of Sourcing Design Solutions from the “Crowd” https://bit.ly/2DRVGxU. También aparece en mi blog http://bit.ly/2TFwVut .