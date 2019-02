José Gato Briceño: Guarimba de truhanes vs. corredor humanitario

Posteado en: Opinión

Entre los defensores de la narcodictadura tenemos a dos grupos que dominan: los que la defienden desde adentro a ultranza, campeones del cinismo pues solo resguardan sus propios intereses , la continuidad de su red de crimen organizado; allí está la élite insaciable del PSUV haciéndose los ciegos ante su obra destructora a conciencia y los sicarios borregos ( colectivos y militares) de estos jerarcas y por otra parte el grupo de los inconscientes quienes desde otros países hacen votos por un diálogo y llaman a cumplir con no sé cuáles preceptos que por arte de magia nos lleven a una solución , a estos los llamo los ignorantes sin temor a ofensa ya que no hay posibilidad de que alguien que conozca seriamente nuestra realidad, abogue ni remotamente por su permanencia en el poder. Este grupo defiende sin saber (demos el voto a su ingenuidad) una cantidad de aberraciones (aparte de las violaciones permanentes y continuas a la Constitución) que ni siquiera imagina que existen. Defienden que en el país de mayor producción de gas del hemisferio las familias no tengan como preparar sus alimentos sin pasar días, semanas para conseguir un cilindro, defienden que para conseguir comida debes someterte a humillaciones ,registrarte en listas, marcados como animales , ser discriminado si no militas en la secta dictatorial, defienden que ya los enfermos crónicos no tienen otra opción que dejarse morir ya que no hay medicinas entre muchas desgracias; por cierto según ellos,, todas son atribuibles a las sanciones que desde hace menos de cuatro años el gobierno de EEUU ha impuesto al sistema destructivo para frenar tanto robo al dinero de los venezolanos.

Así con altanería y de forma grosera , el único emisario de la dictadura apostado en la frontera con Colombia, jefe de la guarimba de los truhanes, barricada de containers y alambres de púas de por medio, pasea su chaqueta de tombo de medio pelo, teléfono en mano por la zona por la que ingresará la ayuda humanitaria y atrevido e insultante se dirige a los medios de comunicación defendiendo el robo sostenido sin pausa a la patria vociferando sus mentiras tratando de que parezcan verdades, tanto descaro y ridículo producen náuseas y una impostergable necesidad de verlos fuera de nuestra patria.

Los asaltantes del poder, como éste hambreador, aferrados a su mina de riquezas para poder darle continuidad al mayor desfalco jamás visto, insisten en que es una crisis política y que las carencias y la ineficiencia se debe a las sanciones de los Estados Unidos, decir esto es una aberración, una inmoralidad pues sabemos quiénes y cuántos dinero se han robado en nombre de la revolución estos pillos de siete suelas.

Nunca hemos creído , por todo lo dicho , que estás sabandijas soltarían el poder por su propia voluntad por tal razón en múltiples ocasiones hemos reiterado que la salida debe ser forzada y estamos como dije en los momentos finales para que esto suceda, por tal razón y como venezolano y columnista defensor de nuestra libertad ,considero que para el mejor interés nacional , es imperativo mantener en alto el optimismo a todos mis lectores y especialmente a todos los venezolanos ya que estamos viendo en directo el desenlace y esto aviva las emociones, por un lado la esperanza de recobrar la libertad y la independencia para soltarnos de la aborrecible tiranía y destrucción en la cual nos tiene sumidos el narcoregimen Cubano y por otro la impaciencia de que la solución sea inmediata.

Tengamos claro que los acontecimientos de los últimos 30 días nos indican que el camino, los pasos hacia el final de esta desgracia llamada muy acertadamente por el poeta y escritor venezolano, Gustavo Tovar Arroyo en su gran documental, EL CHAVISMO, LA PESTE DEL SIGLO XXI, están marcados y transitarlos lleva mucha precisión, firmeza y estrategia ya que dicha peste no discierne entre el pueblo y sus intereses

No nos esperamos nunca tan clara y contundente solidaridad del presidente de los EE.UU Donald Trump y de muchos protagonistas políticos de ese país al estar decididos en liberar a Venezuela, aparte de la persistencia de la mayoría del grupo de Lima y la comunidad Europea. Entendemos que son determinantes las gestiones diplomáticas para evitar derramamiento de sangre, lo cual no deseamos pero también tenemos que entender y no me canso de resaltar que al territorio de Venezuela la narcotirania lo convirtió en una gran guarida del terrorismo mundial en donde opera el Ejército de Liberación Nacional- (ELN) de Colombia, las FARC, Hezbollah, Hamas, etc. Ya tienen control de nuestras riquezas minerales, algunas de ellas, son componentes para el armamento nuclear y de comunicaciones para potenciar a esos grupos y que tengan bases operativas desde nuestro suelo patrio. Es público, notorio y comunicacional el apoyo mutuo entre las organizaciones terroristas antes mencionadas y la narcotirania Venezolana.

En los presentes momentos se cubren las fases finales de la diplomacia y al cerco económico le faltan detalles como estrategia integral y la fase militar liderada por los Estados Unidos en coalición con varios países está en alto nivel de avance ya que Estados Unidos está consciente de que Venezuela si es una gran amenaza para su paz y estabilidad indiscutiblemente. El secretario de estado como líder del equipo norteamericano lo recalcó hace poco ratificando el peligro que causan y causarían estos grupos terroristas en tierras venezolanas como centro de operaciones en su contra.

Si bien Juan Guaidó insurgió como líder y esperanza para todos los Venezolanos, lo que aplaudimos y apoyamos, esto asimismo genera inmensas expectativas y apostamos por su asertividad para evitar errores sabiendo que tiene el apoyo nada más y nada menos de la potencia económica y militar más grande del mundo y de 60 países potencia de desarrollo y democracia. Hacemos votos porque mantenga su determinación de que el tiempo del diálogo pasó, que la única negociación con los criminales de la narcotiranía es acerca del cese de la usurpación, por lo cual esperamos que la posibilidad asomada por Guaidó de hacer un llamado al Papa para que nos ayude o colabore para avanzar con los pasos propuestos no se concrete pues en reiteradas ocasiones el Pontífice ha aplicado la letra de la canción de Shakira: sordo, ciego y mudo mientras que la mayoría de los valientes obispos y presbíteros Venezolanos desafían en las calles y en las homilías a la narcotirania e incluso han sido víctimas ya que los paramilitares del régimen han profanado varias iglesias católicas, no olvidemos que el Vaticano mandó a su representante a la irrita juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, dándole un claro respaldo y reconocimiento a la narcotirania. ¿Puede el Papa ser mediador si ha demostrado excesiva simpatía por los comunistas del mundo? Igualmente, luego de esa declaración del presidente Guaidó y de una carta que le envío el usurpador Maduro pidiéndole su mediación, el canciller Paroli habló de que permanecen en “Neutralidad positiva” y dijo que “para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes”. Una guabina enjabonada es poco. ¿Para más recuento, cuántos diálogos ya se han hecho? El último en República Dominicana con la presencia del representante del Vaticano y la narcotirania se burló de toda la comunidad internacional.

Históricamente los EEUU han luchado por ser garantes de la democracia y vigilantes de la seguridad mundial, castiga con cárcel o pena de muerte a los dictadores, opresores, impostores que se enriquecen y hacen padecer a sus pueblos los pueblos oprimidos los apoyan Y anhelan ser liberados pues ya en todos los casos fueron invadidos y traicionados por esos gobernantes que apantallan ser justos y sólo buscan su beneficio así pues los destinos de Noriega ,Gadafi , Hussein entre otros fueron justicia de manos de quien ayuda a defender a los más débiles, creemos que en Venezuela la tarea está avanzando y no hay marcha atrás , los Estados Unidos junto con la coalición no fallará y nos dará la libertad tan merecida iniciando con la llegada de la gran ayuda humanitaria en los centros de acopio y así salvar miles de vidas .

Vamos bien y pronto estaremos mejor, todo los pasos encaminados y amparados por las competencias que la Constitución le asigna a la Asamblea Nacional en el artículo 187 ordinal número 11

“Artículo 187 Corresponde a la Asamblea Nacional:

…11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.” cumpliremos con el deseo de millones de venezolanos.

Estoy seguro de que voluntariamente miles de hermanos de mi país harán un corredor humanitario para acompañar y custodiar la ayuda humanitaria mientras quienes nos destruyeron descaradamente dicen que no somos un pueblo de mendigos que no necesitamos esa ayuda a sabiendas de que nuestra gente come de la basura

A estos desalmados no les importa la vida de millones de venezolanos y no la van a dejar entrar y allí quedará para la historia que las fuerzas liberadoras y humanitarias tuvieron que actuar contra un régimen cruel y criminal que se empeñó de exterminar a millones de venezolanos.

No hay mediación que valga y lo que se ve venir es que les tocará a muchos de los que le han hecho tanto daño a nuestro país es llevarle una carta a Fidel y a Chávez.

Firme y muy seguro de que avanzamos sin prisa pero sin pausa hacia esa gran puerta que se nos abrió hacia la libertad les abrazo desde la cárcel del exilio con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato” Briceño

