Así operan los atracadores de autobuses que tienen azotados a los zulianos

Posteado en: Actualidad, Regionales

En rutas de autobuses se mueven delincuentes que atracan a diario en los alrededores del centro de Maracaibo. Estos hampones, según trabajadores del casco central, suben a las unidades colectivas después de cometer el acto delictivo y horas más tarde, llegan nuevamente al centro en otra unidad de transporte para “cazar” a otra víctima.

Por: Greily Núñez | Panorama

“Son jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 25 años”, dijo un comerciante de La Redoma que afirma haber presenciado varios atracos, sobre todo a mujeres.

“Andan con un bolsito y se hacen pasar por vendedores informales, visten con ropa deportiva, por lo general. Los vemos desde muy temprano en la mañana”, agregó otro trabajador del casco central.

Hay algunas rutas que tienen su parada en el centro, muy cerca de Las Playitas y de La Redoma.

“Venía de Pomona al centro y caminaba hacia los tribunales, cuando me rodearon dos maleantes. Me pedían el celular, no gritaban para que no los oyeran quienes venían detrás, pero llegué a ver gente que veía la situación y no trató de ayudar. Insistían en el celular, les dije que en diciembre me lo robaron en un autobús. Le quise dejar el bolso y amenazó con acuchillarme si no le daba algo de valor. Milagrosamente, subían más personas y yo aproveché para caminar más rápido, me salvé de ser asaltada y atacada con arma blanca”, dijo una joven universitaria que vivió el amargo momento el pasado miércoles.

Desde las paradas de buses, los hampones empiezan a analizar a pasajeros.

“Allí, cazan a sus víctimas. Observan a quién pueden someter para robarle su cartera, bolso o celular y una vez cometido el delito, huyen en una unidad como si nada ”, agregó la fuente policial.

Lo asombroso del caso, es que, ese mismo hampón regresa más tarde a merodear en el centro en busca de otra víctima. “Dame todo lo que tenéis encima y seguí callado porque sino te mato”. Con estas palabras amedrentan al ciudadano de a pie.

Otra mujer que fue interceptada por estos delincuentes narró a PANORAMA lo sucedido cuando iba a su trabajo.

“Se me acercó un tipo y se me puso de frente pidiéndome el celular, me amenazó con apuñalarme, me vació el bolso y al ver que no tenía nada, me mandó a ir”, dijo la mujer.

Según fuentes policiales, estos vándalos no están solos. “Operan al menos dos o tres por si se presentan dificultades. La mayoría usa arma blanca”.

No obstante, a pesar de los testimonios que se escuchan en oficinas o ferias de comida en el mismo casco central, una alta fuente policial señaló que no reciben con frecuencia denuncias por parte de algún afectado.

El director de Polimaracaibo, comisario Ricardo Lugo, informó que esta institución maneja casos de asaltos pero en horario nocturno y por ello “han incrementado el patrullaje en la noche en las áreas cercanas a la avenida Libertador”.

Mencionó el reciente caso de un robo en el centro comercial Puente Cristal y La Redoma. Hay dos detenidos.

El presidente de la Central Sindical Noroeste de Transporte, Rubén Esis. confirmó a PANORAMA sobre este modus operandi.

“Son delincuentes que van y vienen, es una práctica frecuente pero generalmente roban al transeúnte pero los choferes no tienen culpa porque es imposible saber quién es el delincuente que sube a un autobus”, dijo.

Por ser el centro una zona de mucho sube y baja de pasajeros, los transportistas, sin embargo, dicen que han reportado el caso a las autoridades.