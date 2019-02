Bolton ante la visita de Quevedo a India: No olvidaremos los países y empresas que apoyen el robo a venezolanos

John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, reaccionó a la visita del presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, a la India en busca de colocar los barriles de crudo que ya no envía a los EEUU

Por DMB | lapatilla.com

Bolton tuiteó, en respuesta a una nota de bloomberg “Venezuela Oil Czar Courts India After $20 Billion U.S. Hit“, señalando que “Las Naciones y las firmas que apoyan el robo de recursos venezolanos de Maduro no serán olvidadas. Los Estados Unidos seguirán utilizando todos sus poderes para preservar los bienes del pueblo venezolano y alentamos a todas las naciones a trabajar juntas para hacer lo mismo”.

Nations and firms that support Maduro’s theft of Venezuelan resources will not be forgotten. The United States will continue to use all of its powers to preserve the Venezuelan people’s assets and we encourage all nations to work together to do the same. https://t.co/4MmHyjFY8K

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 12 de febrero de 2019