Bolton: Los venezolanos salieron a las calles para honrar a manifestantes que fallecieron a manos del régimen de Maduro

John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, destacó este martes la masiva concentración de los venezolanos que honraron a los manifestantes que fallecieron a manos del régimen de Maduro.

lapatilla.com

Bolton compartió un mensaje en su cuenta de Twitter dedicada a la gente de Venezuela que salió a protestar en el Día de la Juventud siguiendo el llamado del presidente encargado Juan Guaidó.

“Los venezolanos salieron a las calles para honrar a los manifestantes estudiantiles que murieron a manos de los matones de maduro. Su demanda es simple-permitir que la ayuda humanitaria entre a Venezuela y dejar que los militares mantengan su deber al pueblo. Los líderes todavía tienen tiempo para tomar la decisión correcta”, escribió.

Venezuelans took to the streets to honor student protestors who have died at the hands of Maduro’s thugs. Their demand is simple – allow humanitarian aid to enter Venezuela and let the military uphold its duty to the people. Leaders still have time to make the right choice. https://t.co/Xm0ei17eh0

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 12 de febrero de 2019