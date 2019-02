Comercio de bitcoins en Venezuela alcanza un máximo histórico debido al bolívar de papelillo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De acuerdo con los datos proporcionados por LocalBitcoins, una plataforma de comercio de criptomoneda de igual a igual, el volumen semanal de Bitcoin en Venezuela alcanzó un nuevo récord histórico.

Medido en Bitcoin, el volumen semanal del par BTC a bolívar venezolano (VES) aumentó a 2,454 BTC. En dólares estadounidenses, eso vale $ 8.95 millones por semana y $ 1.29 millones por día.

Matt Odell, un investigador de la criptomoneda, dijo que el volumen sería más alto si el precio de la prima del 40 por ciento en el mercado venezolano.

Si se hubiera considerado la alta prima de Bitcoin debido a su escasez en el mercado venezolano, el volumen podría alcanzar alrededor de $ 14 millones a $ 5,800 por Bitcoin.

En medio de una intensa recesión económica e incertidumbre en el gobierno del país, el bolívar venezolano se ha vuelto esencialmente sin valor.

El pueblo de Venezuela ha continuado sufriendo de una falta de necesidades básicas en los últimos meses. La situación ha empeorado notablemente cuando el gobierno impidió que la ayuda humanitaria de los Estados Unidos ingresara al país a través de la frontera colombiana.

NBCNews informó que la administración de Nicolas Maduro, que está luchando por permanecer en el poder tras el surgimiento del líder opositor Juan Guaidó, detuvo los sacos de arroz, atún enlatado y galletas empacadas por voluntarios

Lester Toledo, el representante de la misión de ayuda liderada por Guaidó, se mantiene optimista de que la ayuda entrará en el país para ayudar a decenas de miles de niños desnutridos.

“Estoy convencido de que la forma en que vamos a aprobar esta ayuda es con el pueblo venezolano. Gente, gente y más personas que traen ayuda humanitaria”, dijo Toledo.

Pero, la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de los Estados Unidos continúa siendo detenida en la frontera por los militares venezolanos y no se sabe cuándo se dejará pasar.

Al pueblo venezolano le resulta difícil esperar a que el gobierno abra su frontera y agradece la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. Mientras Nicolás Maduro encuentre un camino en el poder, se espera que el ejército impida que la ayuda llegue al país.

En las últimas semanas, los venezolanos han recurrido a Bitcoin en busca de esperanza, intentando utilizar la moneda digital para comprar alimentos y necesidades.

Anteriormente, Reason.com reveló que muchas personas en Venezuela estaban explotando Bitcoin utilizando la electricidad barata del país para adquirir la moneda digital y pedir paquetes de alimentos y medicamentos.

Jim Epstein dijo en 2017:

¿CONTINUARÁ AUMENTANDO EL VOLUMEN DE BITCOIN?

Como informó CCN , el líder de la oposición de Venezuela, Guaidó, es pro-Bitcoin y expresó públicamente su escepticismo hacia el Petro, una criptomoneda desarrollada por la administración de Maduro.

