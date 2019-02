Director de Usaid anuncia envío de más insumos de ayuda humanitaria para Venezuela (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mark Green, director de la Usaid anunció este martes el envío de cargamentos con insumos de ayuda humanitaria para Venezuela. Éstos son transportados desde Indonesia a Colombia, donde se encuentra un centro de acopio para recibirlos.

Green dijo que los insumos están destinados a alimentar a 10.000 que se encuentran en condiciones de salud comprometida durante un mes.

“Más ayuda para los venezolanos: @USAID es transporte aéreo galletas de alta energía empacadas con vitaminas y minerales de Indonesia a Colombia. Estarán listos para alimentar a 10.000 niños de la escuela afectados por la Venezuela crisis durante 1 mes”, escribió el director del organismo en su cuenta oficial de Twitter.

Usaid, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se encarga de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar, y recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado.

