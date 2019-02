Marco Rubio tilda de inútil a la ONU por jugar en los planes de Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano de Estados Unidos por el estado de Florida, Marco Rubio, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter sobre la reunión que sostuvo Jorge Arreaza con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señalando que este, juega en los planes de Maduro.

lapatilla.com

“Antonio Guterres jugando a la derecha en los planes de Maduro”, dijo. En este orden, señaló que estas “negociaciones falsas son para dividir la oposición y para que el tiempo apaguen las protestas”.

Asimismo, dijo que “Maduro también querrá que los “expertos” de la ONU culpen a la sanciones por la crisis que vive Venezuela”, enfatizó.

Por último tildó a la ONU de inútil. “Cuando se trata de la democracia y los derechos humanos la ONU es cada vez más inútil”.

.@antonioguterres playing right into #Maduro plans.

Fake @UN “negotiations” to divide opposition & buy time for protests to die down. Maduro will also want UN “experts” to blame #Venezuela crisis on sanctions.

When it comes to democracy & human rights UN increasingly worthless

— Marco Rubio (@marcorubio) February 12, 2019