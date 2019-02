Policía le aplicó once descargas de una pistola “taser” frente a su esposa y sus hijos (Video Sensible)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Policía de Glendale (Arizona) difundió nuevos videos de un incidente ocurrido en 2017 en el que agentes realizaron 11 descargas con pistola eléctrica tipo “taser” contra un hombre frente a su familia, incluso después de haber sido esposado.

Por Infobae

Johnny Wheatcroft estaba sentado en el lugar del copiloto, su esposa conducía y sus dos hijos menores de edad viajaban en los asientos de atrás cuando rechazó identificarse con el agente Matt Schneider.

Los agentes abordaron el vehículo por una violación de tráfico, pero la situación derivó rápidamente en el incidente.

Wheatcroft presentó en 2018 una demanda contra tres agentes y alega que la Policía utilizó “una fuerza ilegal, innecesaria, excesiva y sin razón” y que violó sus derechos civiles. Sus abogados pretenden que sea un jurado quien determine la compensación económica para Wheatcroft.

En las grabaciones se aprecia el momento en el que Wheatcroft se niega a identificarse y alega que no tiene por qué hacerlo al estar sentado en el asiento del copiloto. Momentos después empieza un forcejeo entre el sujeto y uno de los agentes, que le tuerce el brazo mientras este alega que no está haciendo nada.

Acto seguido empiezan las descargas eléctricas, que se repiten incluso con Wheatcroft esposado. Uno de los agentes le dice: “Deja de comportarte como un bebé”. De fondo, se escuchan los desesperados llantos de los hijos.

Las reacciones de la corriente eléctrica hacían que el sujeto se moviera con agitación, lo que los agentes interpretaban como una resistencia, por lo que continuaban aplicando las descargas en un círculo que parecía interminable.

La esposa de Wheatcroft también fue detenida por agredir a un agente al tratar de evitar que continúe las descargas sobre su pareja.

A raíz del incidente, el agente Schneider fue suspendido por 30 horas de trabajo, especialmente por usar la pistola “táser” con el detenido esposado, lo que incumple el protocolo de las autoridades.

En la demanda federal, el abogado Marc Victor denuncia que “la policía usó fuerza excesiva y violó los derechos civiles de Wheacroft”. Revela, además, que la esposa de Wheacroft y sus dos hijos vieron el incidente y “aún sufren de trauma”, y exigen

Según la Policía, en el interior del vehículo encontraron metanfetamina. Wheatcroft está ahora encarcelado por un robo sin relación con el incidente de 2017.

(Con información de EFE)

Glendale police body-camera video shows officers repeatedly using a Taser on a man WHO WAS STILL WEARING HIS SEATBELT while his 2 scared kids watched from the backseat

Johnny Wheatcroft was charged with aggravated assault, and spent months in jail before the charges were dropped pic.twitter.com/DLKCEmAAzh

— Brenna Simon (@BrennaSimonSays) February 10, 2019