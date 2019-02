Bolton sobre el presidente electo de El Salvador: Trabajaremos para restaurar la democracia en Venezuela

El Asesor Nacional de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que sostuvo una conversación con el presidente electo de El Salvador Nayib Bukele donde acordaron trabajar junto a sus gobiernos para restaurar la democracia en Venezuela.

El exalcalde salvadoreño Bukele ganó las elecciones presidenciales en su país el pasado tres de febrero y ha demostrado su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante la crisis de la nación caribeña.

Por otra parte, Bolton y Bukele hablaron sobre el fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y El Salvador, así como poner esfuerzos para “contrarrestar las prácticas predatorias chinas en el hemisferio”.

“Hoy hablé con @nayibbukele para felicitarle por su victoria histórica y expresar el apoyo de los Estados Unidos. Discutimos maneras de fortalecer la amistad entre Estados Unidos y el Salvador y colaborar para restaurar la democracia en Venezuela y contrarrestar las prácticas predatorias chinas en el hemisferio”, mencionó Bolton en la red social Twitter.

