Capturan impresionante panorámica de la sombra de la Tierra coronada por el Cinturón de Venus (FOTO)

El astrofotógrafo Chirag Upreti ha captado una impresionante imagen panorámica de nuestro planeta proyectando una sombra sobre su propia atmósfera y creando un arco azul en el crepúsculo vespertino. Y justo encima de la sombra, un brillo rosado conocido como el Cinturón de Venus adorna el cielo.

La imagen fue capturada desde la cima de la montaña Roque de los Muchachos, en la isla española de La Palma, en el archipiélago de Canarias, que alberga algunos de los telescopios más potentes del mundo.

“Después de la puesta del sol, me quedé sorprendido por el azul brillante de la sombra de la Tierra en ascenso”, dijo Upreti en declaraciones brindadas al portal Space.com. El astrofotógrafo explicó que la panorámica se logró con ocho planos distintos captados desde la cima de la montaña.

Earth's shadow and the Belt of Venus loom above the horizon behind the Roque de los Muchachos Observatory on La Palma in this panorama by astrophotographer Chirag Upreti. pic.twitter.com/uAkTtJHseD

— Mohammed Assiri (@Dr_Assiri_) February 13, 2019