Crean centro de acopio de ayuda humanitaria para venezolanos en Curazao

Canciller de Los Países Bajos, Stef Blok informó sobre la creación de centro de acopio de la ayuda humanitaria para Venezuela en Curazao.

“El pueblo venezolano necesita urgentemente ayuda humanitaria. Por lo tanto, los países bajos y Curazao han decidido establecer un centro de ayuda humanitaria en Curazao, en estrecha cooperación con el Presidente interino Guaidó y los Estados Unidos”, escribió Blok en su cuenta en twitter.

Para Blok, “el pueblo venezolano necesita ayuda humanitaria. Por lo tanto, los países bajos y Curazao han decidido facilitar un centro de ayuda humanitaria en Curazao, en estrecha colaboración con el Presidente interino venezolano Guaidó y los Estados Unidos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo publico un documento sobre la posición de los País Bajos ante la crisis en Venezuela:

La declaración se refiere a las preguntas formuladas por el miembro Bouali sobre la crisis humanitaria.

Venezuela y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino.

También aprovecharon la oportunidad para anunciar que, en vista de las grandes necesidades humanitarias en Venezuela, en consulta con Curazao, el Consejo de Ministros ha tomado la decisión en principio de responder a la solicitud del presidente interino Juan Guaidó y la Estados Unidos usará a Curazao como un centro logístico para la ayuda humanitaria.

El gabinete quiere lograr que la ayuda esté realmente disponible para el pueblo de Venezuela. En consulta con Curazao y los Estados Unidos, las modalidades precisas se desarrollarán más a fondo.

En esta carta también se refiere al apoyo a Aruba, Curazao y Bonaire para enfrentar los problemas causados ??por la crisis en Venezuela.

The Venezuelan people need humanitarian aid. Therefore, the Netherlands and Curacao have decided to facilitate a humanitarian aid hub in Curacao, in close cooperation with Venezuelan interim-president Guaidó and the United States. https://t.co/q1qTT1DcfC pic.twitter.com/J5TvpMsDjn

— Stef Blok (@ministerBlok) 13 de febrero de 2019