“Interesante”: Trump responde con una sonrisa a la idea de pagar el muro con el dinero de El Chapo (Video)

El presidente, Donald Trump, consideró hoy “interesante” la propuesta del senador Ted Cruz para financiar el muro fronterizo con México con los millones de dólares que El Chapo ingresó gracias a su red de narcotráfico.

Por Infobae

La idea de Cruz, senador por el estado de Texas, pretende destinar a la construcción de la barrera fronteriza los 14.000 millones de dólares, estimados por la fiscalía, que El Chapo ganó durante los años en los que desempeñó su actividad delictiva hasta que fue finalmente detenido en 2016 y extraditado a Nueva York.

America’s justice system prevailed today in convicting Joaquín Guzmán Loera, aka El Chapo, on all 10 counts. U.S. prosecutors are seeking $14 billion in drug profits & other assets from El Chapo which should go towards funding our wall to #SecureTheBorder. https://t.co/hPwEUVM6SP — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 12, 2019

“Es siempre interesante todo lo que dice Ted (Cruz). Es ciertamente interesante”, respondió Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca a preguntas de los periodistas.

“Es interesante…”, responde Trump con una sonrisa a la propuesta del senador Ted Cruz de que El Chapo pague el muro pic.twitter.com/WPKmCxHv2E — Dori Toribio (@DoriToribio) February 13, 2019

Trump hizo estas declaraciones junto al presidente de Colombia, Iván Duque, de visita en Washington.

En @Univision: Mi propuesta de ley dice que el dinero de ‘El Chapo’ debería ir a los fondos del muro. pic.twitter.com/7FHAFZ9XaA — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 12, 2019

La respuesta del presidente llega un día después de que Cruz publicara un mensaje en la red social Twitter con su idea para financiar el muro, apenas minutos después de que se publicara el veredicto del jurado contra El Chapo, que lo declaró culpable de todos los cargos.

“El sistema de justicia de Estados Unidos prevaleció hoy al condenar a Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo, en sus diez cargos. Los fiscales estadounidenses buscan los 14.000 millones de dólares en beneficios por tráfico de drogas y otros activos de El Chapo que deberían destinarse a financiar nuestro muro para hacer más segura la frontera”, propuso Cruz.

A continuación, el senador aseguró en otro mensaje que “es hora de aprobar su ‘Acta El Chapo’ para urgir a sus colegas del Senado a que tomen acción en esta legislación crucial”.

Dicha iniciativa, también llamada “Ley Chapo” o “Acta para Asegurar la Recolección Legal de Activos Ocultos para Proporcionar Órdenes”, desviaría los ingresos por narcotráfico que perciben los líderes de los cárteles para financiar la seguridad fronteriza.

El presupuesto para levantar el muro en la frontera, una promesa electoral de Trump, fue el principal motivo de desacuerdo entre demócratas y republicanos que llevó al cierre administrativo más prolongado de la historia del país entre los pasados 22 de diciembre y 25 de enero.

Glad to see my EL CHAPO Act is sparking interest across the aisle. #ELCHAPOAct #SecureTheBorder pic.twitter.com/r1x0jMSXvp — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 13, 2019

Durante ese bloqueo administrativo, Trump amenazó en varias ocasiones con llevar igualmente adelante la construcción del muro usando su potestad de hacerlo por la vía de la emergencia nacional.

Con información de EFE