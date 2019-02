¿Y si los mandan a Tocorón?… Arrestan nueve gringos que apoyan dictaduras sin calarse ninguna (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Usurpación

CodePink (Código Rosa, en inglés), es un grupo de “activistas” gringos que consideran que le hacen mucho bien al mundo al apoyar regímenes autoritarios y hacerle el “fu” al gobierno de EEUU cuando denuncia violaciones a DDHH o abuso de poder en regiones devastadas por el hambre y la pobreza.

lapatilla.com

Durante el discurso de Elliott Abrams en el Congreso estadounidense, a estas almas nobles se les ocurrió oportuno interrumpirla para apoyar a Nicolás Maduro y decirle al enviado especial “Hands of Venezuela”. Inmediatamente tras su improvisada protesta, los nueves voceros fueron desalojados por las autoridades (con ganchos incluidos, claro está) de la institución parlamentaria.

Estos Code Pink ya han favorecido en sus denuncias a dictaduras o monarquías absolutistas bajo la lupa de EEUU, como las de Irán, Siria o Arabia Saudita. De hecho, tienen una forma bastante particular de distribuir su propaganda. Y, obviamente, viven de donaciones…

A este punto, realmente es díficil si tomarse a estas personas como cándidos comeflores o como promotores de mandatarios antidemocráticos, con o sin conocimiento de causa.

Lo seguro es que en su vida se habrán comido una arepa y, sobre todo, no habrán sido víctimas y testigos de primera mano de la crisis humanitaria que vive Venezuela.

Estos son quienes se presentaron ante Abrams, cara ‘e locos todos:

Y aquí, su arresto (menos mal no les sale Tocorón):

While getting arrested, @ArielElyseGold breaks down why we do not support the Trump/Bolton/Abrams-orchestrated coup in Venezuela, and why Elliott Abrams should not be listened to! #HandsOffVenezuelahttps://t.co/EkEbrUOTVk pic.twitter.com/Ra6royRdpV — CODEPINK (@codepink) February 13, 2019

BREAKING: CODEPINK interrupts convicted war criminal Elliott “Death Squad” Abrams, Trump’s special envoy for Venezuela. No to US imperialism, no to the coup! #HandsOffVenezuela https://t.co/EkEbrUOTVk pic.twitter.com/C5ZdA9yU9L — CODEPINK (@codepink) February 13, 2019